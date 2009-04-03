Ющенко снял с России ответственность за Голодомор

"Когда мы говорим о теме Голодомора 1932-33 года, я убежден: нация, которая не хочет помнить те миллионы людей, которые были погублены во время этого голода, она недостойна того, чтобы ее вспоминал Господь Бог в своем царстве. Незачем вспоминать, если у нас нет уважения к отцу, деду. Это не мораль. Не той морали нас учили", - цитирует слова Ющенко агентство "Интерфакс".