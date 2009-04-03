Ющенко снял с России ответственность за Голодомор

В эфире радиостанции "Эхо Москвы" Ющенко, в частности, заявил, что Голодомор на Украине "не есть ответственность России и российского народа", отметив, что тогда "была другая страна, была другая власть".
Вместе с тем президент Украины выразил сожаление в связи с тем, что власти современной России не могут или не хотят дать адекватной оценки действиям советского руководства, приведшим к Голодомору.
"Когда мы говорим о теме Голодомора 1932-33 года, я убежден: нация, которая не хочет помнить те миллионы людей, которые были погублены во время этого голода, она недостойна того, чтобы ее вспоминал Господь Бог в своем царстве. Незачем вспоминать, если у нас нет уважения к отцу, деду. Это не мораль. Не той морали нас учили", - цитирует слова Ющенко агентство "Интерфакс".
В результате массового голода 1930-х годов на Украине погибли 3,5 миллиона человек. Власти Украины настаивают на том, что произошедшее является геноцидом украинского народа. Россия, однако, не разделяет позицию официального Киева, указывая на то, что жертвами массового голода стали представители различных национальностей.