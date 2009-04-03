В одном из детских садов Тюменской области проживали нелегальные мигранты

В ходе прокурорской проверки указанная информация подтвердилась.
Установлено, что директор дошкольного учреждения для осуществления строительных работ в детсаду наняла 11 нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана и заселила их в помещение ясельной группы. В этой связи 20 детей в возрасте до трех лет в течение более восьми месяцев были лишены возможности посещения дошкольного учреждения.
После вмешательства прокуратуры района иностранцы освободили незаконно занимаемое помещение. Прокуратура против них возбудила административные дела по ч.1 ст.18.8 КоАП РФ (нарушение иностранными гражданами режима пребывания в РФ).
В отношении директора муниципального детского сада прокуратурой были возбуждены административные дела по ст.6.3 КоАП РФ (нарушение законодательства в области санитарно-эпидемиологического благополучия населения) и ч.1 ст. 20.4 КоАП РФ (нарушение требований пожарной безопасности).
Напомним, что санитарно-эпидемиологические правила и правила пожарной безопасности запрещают проживание в дошкольных учреждениях обслуживающего персонала и других лиц.
Кроме того, прокуратура района в адрес главы администрации Уватского муниципального района внесла представление об устранении нарушений закона и привлечении директора дошкольного учреждения, а также заведующей комитетом образования администрации Уватского муниципального района к дисциплинарной ответственности, которое главой удовлетворено.