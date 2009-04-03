В одном из детских садов Тюменской области проживали нелегальные мигранты

Установлено, что директор дошкольного учреждения для осуществления строительных работ в детсаду наняла 11 нелегальных мигрантов из Таджикистана и Узбекистана и заселила их в помещение ясельной группы. В этой связи 20 детей в возрасте до трех лет в течение более восьми месяцев были лишены возможности посещения дошкольного учреждения.