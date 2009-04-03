Тюмень - в российской хип-хоп пятерке!

Это самое значимое танцевальное состязание России, где лучшие танцевальные коллективы страны борются за право представлять Россию на Чемпионате мира в Лас-Вегасе.
Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управление по спорту и молодежной политики города Тюмени, участники со всей России демонстрировали двухминутную композицию с уникальной хореографией, интересной идеей, сложными трюками и перемещениями. И самое главное, за 2 минуты участники должны были продемонстрировать максимальное количество стилей старой и новой школы хип-хопа.
Тюмень представляла команда «Форсаж», в составе которой было 7 участников, в том числе хореографы команд «Форсаж», «Степ-ап» и «Лайф стайл». По итогам выступлений, тюменцы заняли почетное 5 место! С победой нас!