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Тюмень - в российской хип-хоп пятерке!

3 апреля 2009, 11:41
30 марта 2009 года в Москве прошел второй всероссийский чемпионат по танцам в стиле hip-hop - Hip Hop International – Кубок России - 2009.
Сюжет
Тюмень

Это самое значимое танцевальное состязание России, где лучшие танцевальные коллективы страны борются за право представлять Россию на Чемпионате мира в Лас-Вегасе.

Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управление по спорту и молодежной политики города Тюмени, участники со всей России демонстрировали двухминутную композицию с уникальной хореографией, интересной идеей, сложными трюками и перемещениями. И самое главное, за 2 минуты участники должны были продемонстрировать максимальное количество стилей старой и новой школы хип-хопа.

Тюмень представляла команда «Форсаж», в составе которой было 7 участников, в том числе хореографы команд «Форсаж», «Степ-ап» и «Лайф стайл». По итогам выступлений, тюменцы заняли почетное 5 место! С победой нас!

#Новости#Тюмень#Танцы#Спорт#Соревнования#Ксения
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