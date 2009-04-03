Тюмень - в российской хип-хоп пятерке!

Как сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Управление по спорту и молодежной политики города Тюмени, участники со всей России демонстрировали двухминутную композицию с уникальной хореографией, интересной идеей, сложными трюками и перемещениями. И самое главное, за 2 минуты участники должны были продемонстрировать максимальное количество стилей старой и новой школы хип-хопа.