Социологи уличили россиян в незнании географии

Социологи задавали россиянам вопросы из прошлогоднего Единого государственного экзамена по географии. Выяснилось, что почти половина (47 процентов) опрошенных "завалила" ЕГЭ. На "тройку" этот экзамен сдали бы 24 процента россиян, на "четверку" - 20 процентов. "Отличниками" оказались лишь 9 процентов опрошенных.