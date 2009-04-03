Социологи уличили россиян в незнании географии

Социологи задавали россиянам вопросы из прошлогоднего Единого государственного экзамена по географии. Выяснилось, что почти половина (47 процентов) опрошенных "завалила" ЕГЭ. На "тройку" этот экзамен сдали бы 24 процента россиян, на "четверку" - 20 процентов. "Отличниками" оказались лишь 9 процентов опрошенных.
По данным, полученным ВЦИОМ, хуже всего географию знают женщины 18-24 лет с начальным или неполным средним образованием, живущие в сельской местности. "Хорошистами" и "отличниками" оказались, в основном, 35-59 летние мужчины, имеющие высшее или неполное высшее образование.
Социологи, в частности, просили респондентов назвать самую высокую горную систему Евразии (Тибет, Альпы, Кавказ, Алтай), самый населенный из перечисленных город (Рио-де-Жанейро, Мадрид, Киев, Варшава), город, расположенный на Волге (Самара, Уфа, Рязань, Пермь), а также столицы европейских стран (Швеция, Норвегия, Бельгия) и российских республик (Татарстан, Карелия, Дагестан).
Опрос показал, что хуже всего россияне знают ответ на вопрос про горные системы (правильно ответили 32 процента), зато неплохо помнят, что на Волге стоит именно Самара (75 процентов верных ответов).