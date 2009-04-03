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Россияне стали больше пользоваться дополнительными услугами сотовой связи

3 апреля 2009, 13:52
В 2008 году объем российского рынка дополнительных услуг сотовой связи (VAS) составил 3,8 миллиарда долларов, что на 39 процентов больше показателя 2007 года, пишет газета "Ведомости" со ссылкой на данные аналитической компании AC&amp;M-Consulting.

Лидером по продаже дополнительных услуг в 2008 году стала компания МТС. Ее абоненты потратили на VAS 1,25 миллиарда долларов, что на 41 процент больше, чем год назад. "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") заработала на дополнительных услугах 1,09 миллиарда долларов и 956 миллионов долларов соответственно. За год доходы "Мегафона" и "Вымпелкома" от VAS выросли на 50 и 19 процентов соответственно.

Самыми популярными дополнительными услугами сотовой связи в 2008 году стали мобильный интернет и сервис Ring Back Tone, позволяющий установить мелодию вместо звонка. На мобильном интернете все российские операторы заработали 919,7 миллиона долларов в 2008 году, на услуге Ring Back Tone - 172,3 миллиона долларов.

В соответствии с данными МТС, доходы оператора от мобильного интернета за год выросли на 63 процента, достигнув 286,7 миллиона долларов. "Вымпелком" и "Мегафон", по данным AC&M-Consulting, в 2008 году заработали на мобильном интернете 243 и 291,2 миллиона долларов соответственно.

Ранее аналитики из AC&M-Consulting предполагали, что на дополнительных услугах в 2008 году операторы заработают 3,9 миллиарда долларов. Однако из-за экономического кризиса этот прогноз не сбылся.

В 2009 году AC&M-Consulting прогнозирует 39-процентный рост рынка VAS в долларовом выражении. В МТС считают, что в текущем году рынок мобильной передачи данных вырастет на 70 процентов в рублях. Рост в долларах будет зависеть от курса.

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