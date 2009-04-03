Россияне стали больше пользоваться дополнительными услугами сотовой связи

Лидером по продаже дополнительных услуг в 2008 году стала компания МТС. Ее абоненты потратили на VAS 1,25 миллиарда долларов, что на 41 процент больше, чем год назад. "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") заработала на дополнительных услугах 1,09 миллиарда долларов и 956 миллионов долларов соответственно. За год доходы "Мегафона" и "Вымпелкома" от VAS выросли на 50 и 19 процентов соответственно.