Россияне стали больше пользоваться дополнительными услугами сотовой связи

Лидером по продаже дополнительных услуг в 2008 году стала компания МТС. Ее абоненты потратили на VAS 1,25 миллиарда долларов, что на 41 процент больше, чем год назад. "Мегафон" и "Вымпелком" (бренд "Билайн") заработала на дополнительных услугах 1,09 миллиарда долларов и 956 миллионов долларов соответственно. За год доходы "Мегафона" и "Вымпелкома" от VAS выросли на 50 и 19 процентов соответственно.
Самыми популярными дополнительными услугами сотовой связи в 2008 году стали мобильный интернет и сервис Ring Back Tone, позволяющий установить мелодию вместо звонка. На мобильном интернете все российские операторы заработали 919,7 миллиона долларов в 2008 году, на услуге Ring Back Tone - 172,3 миллиона долларов.
В соответствии с данными МТС, доходы оператора от мобильного интернета за год выросли на 63 процента, достигнув 286,7 миллиона долларов. "Вымпелком" и "Мегафон", по данным AC&M-Consulting, в 2008 году заработали на мобильном интернете 243 и 291,2 миллиона долларов соответственно.
Ранее аналитики из AC&M-Consulting предполагали, что на дополнительных услугах в 2008 году операторы заработают 3,9 миллиарда долларов. Однако из-за экономического кризиса этот прогноз не сбылся.
В 2009 году AC&M-Consulting прогнозирует 39-процентный рост рынка VAS в долларовом выражении. В МТС считают, что в текущем году рынок мобильной передачи данных вырастет на 70 процентов в рублях. Рост в долларах будет зависеть от курса.