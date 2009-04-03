Половина среднего класса в России не ощутила влияние кризиса

По словам Федорова, 68 процентов респондентов готовы самостоятельно бороться с последствиями кризиса. При этом 28 процентов опрошенных уверены в том, что в случае увольнения с нынешнего места работы смогут найти равноценную позицию.
В конце марта из опубликованного отчета ВЦИОМ стало известно, что 51 процент россиян высказали сильную обеспокоенность кризисом, а 12 процентов респондентов назвали экономическое положение страны катастрофическим. В связи с кризисом половина жителей России начали экономить на продуктах питания, 42 процента - на одежде и обуви, а 24 процента - на лечении и медикаментах.
К среднему классу относятся 20-25 процентов жителей России, в том числе работники крупных компаний, представители малого и среднего бизнеса и бюрократия. В январе 2008 года Минэкономразвития спрогнозировало, что доля среднего класса в стране увеличится до 30 процентов к 2010 году.