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Половина среднего класса в России не ощутила влияние кризиса

3 апреля 2009, 17:14
53 процента россиян, относящих себя к среднему классу, говорят, что кризис их вообще не затронул, а на предприятиях, где они трудятся, делается все возможное для облегчения нынешней ситуации. Такое заявление на форуме "Стратегия-2020" сделал директор ВЦИОМ Валерий Федоров.

По словам Федорова, 68 процентов респондентов готовы самостоятельно бороться с последствиями кризиса. При этом 28 процентов опрошенных уверены в том, что в случае увольнения с нынешнего места работы смогут найти равноценную позицию.

В конце марта из опубликованного отчета ВЦИОМ стало известно, что 51 процент россиян высказали сильную обеспокоенность кризисом, а 12 процентов респондентов назвали экономическое положение страны катастрофическим. В связи с кризисом половина жителей России начали экономить на продуктах питания, 42 процента - на одежде и обуви, а 24 процента - на лечении и медикаментах.

К среднему классу относятся 20-25 процентов жителей России, в том числе работники крупных компаний, представители малого и среднего бизнеса и бюрократия. В январе 2008 года Минэкономразвития спрогнозировало, что доля среднего класса в стране увеличится до 30 процентов к 2010 году.

#Новости#Статистика#Россия#Экономическая политика#Ксения#Экономика
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