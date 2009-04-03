Половина среднего класса в России не ощутила влияние кризиса

К среднему классу относятся 20-25 процентов жителей России, в том числе работники крупных компаний, представители малого и среднего бизнеса и бюрократия. В январе 2008 года Минэкономразвития спрогнозировало, что доля среднего класса в стране увеличится до 30 процентов к 2010 году.