Подарок в 6 миллионов рублей сделали власти Тюмени горожанам

– Новая установка позволит значительно расширить возможности поликлиники и города в скрининговом, комплексном обследования широких масс населения, направленном на раннее выявление социально значимых заболеваний. У нас значительно расширяются возможности флюорографического обследования горожан. Новая передвижная установка сможет работать в любой точке города, выезжать для обследования в трудовые коллективы. А горожане, проживающее в отдаленных районах, смогут проходить обследование на месте, активно поддерживая здоровый образ жизни как приоритетную задачу муниципального здравоохранения.