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Подарок в 6 миллионов рублей сделали власти Тюмени горожанам

3 апреля 2009, 10:47
О новом подарке тюменцам – передвижном флюорографе – рассказала Nashgorod.ru пресс-служба Управление по здравоохранению администрации города Тюмени.

-Передвижной флюорограф на базе автомобиля КАМАЗ мы получили в канун Международного дня борьбы с туберкулезом - делится радостной вестью главврач первой поликлиники областного центра Александр Важенин. – Это серьезное приобретение, которое позволит нам расширить профилактические возможности клиентоориентированных технологий, приблизив специализированный вид обследований к населению.

-Передав новый флюорограф в первую поликлинику города, мы тем самым поддержали их базовые возможности по реализации программы «Здоровье», - считает начальник управления по здравоохранению администрации Тюмени Сергей Ярцев.

– Новая установка позволит значительно расширить возможности поликлиники и города в скрининговом, комплексном обследования широких масс населения, направленном на раннее выявление социально значимых заболеваний. У нас значительно расширяются возможности флюорографического обследования горожан. Новая передвижная установка сможет работать в любой точке города, выезжать для обследования в трудовые коллективы. А горожане, проживающее в отдаленных районах, смогут проходить обследование на месте, активно поддерживая здоровый образ жизни как приоритетную задачу муниципального здравоохранения.

#Новости#Медицина#Тюмень#Здоровье#Ксения#Общество
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