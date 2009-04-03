Научно-практическая конференция «Салмановские чтения» проходит в Тюмени

Здесь же 15-16 апреля пройдут сразу две выставки. Первая - выставка фотографий "Героические будни" из фондов ОАО «СибНАЦ». Чёрно-белые снимки, а их более 200, будут транслироваться на плазменных экранах, которые находятся в разных уголках технопарка. Одновременно в технопарке пройдет выставка архивных документов Государственного архива социально-политической истории Тюменской области - под названием "Меридиан трудового подвига". Выставка расскажет о проведении геологических и поисково-разведочных работ в Тюменской области, о деятельности Главтюменьгеологии, открытии крупных месторождений. На ней будут представлены документы, касающиеся профессиональной деятельности Юрия Эрвье.