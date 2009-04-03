Научно-практическая конференция «Салмановские чтения» проходит в Тюмени

Подробности сообщает отдел информации департамента информационной политики.
Конференцию молодых специалистов и ученых ГК «СибНАЦ» проводит ежегодно в канун Дня геолога. В этом году она стала одним из первых мероприятий, посвященных двум знаменательным датам - 60-летию тюменской геологии и 100-летию со дня рождения выдающегося геолога Рауля-Юрия Георгиевича Эрвье - организатора Главного Тюменского ордена Ленина и ордена Трудового Красного Знамени производственного геологического управления.
В течение последних месяцев средства массовой информации Тюмени активно освещают тему начала освоения нефтегазового комплекса Западной Сибири. Цикл передач о тех, кто осваивал нефтяной и газовый Север, организован на радио и телевидении. Воспоминания ветеранов геологии публикуются в газетах.
В ОАО «СибНАЦ» идёт работа над созданием хронико-документального фильма, посвящённого 60-летию тюменской геологии, в основу которого легли уникальные архивные материалы.
Большое внимание в эти дни уделяется преемственности поколений: ветераны геологии встретятся со студентами тюменских ВУЗов, примут участие в весенней сессии студенческой академии наук ТюмГНГУ, 18 апреля вместе с молодёжью выйдут на старт Открытого чемпионата по легкой атлетике и кросса «Эстафета поколений».
Круглый стол с ветеранами геологии пройдёт 15 апреля в Западно-Сибирском инновационном центре нефти и газа (Тюменском технопарке).
Здесь же 15-16 апреля пройдут сразу две выставки. Первая - выставка фотографий "Героические будни" из фондов ОАО «СибНАЦ». Чёрно-белые снимки, а их более 200, будут транслироваться на плазменных экранах, которые находятся в разных уголках технопарка. Одновременно в технопарке пройдет выставка архивных документов Государственного архива социально-политической истории Тюменской области - под названием "Меридиан трудового подвига". Выставка расскажет о проведении геологических и поисково-разведочных работ в Тюменской области, о деятельности Главтюменьгеологии, открытии крупных месторождений. На ней будут представлены документы, касающиеся профессиональной деятельности Юрия Эрвье.
Экспозиция, посвящённая юбилею «Главного геолога Тюмени» - Юрию Георгиевичу Эрвье откроется 14 апреля и в тюменском музее «Городская Дума».
16 апреля – в день юбилея Ю.Г. Эрвье, в зале Правительства Тюменской области состоится торжественный прием у Губернатора Тюменской области ветеранов и ведущих специалистов геологической отрасли. В этот же день в Тюменском технопарке пройдёт большое торжественное собрание.
Возложение цветов к памятнику Ю.Г. Эрвье, и посещение мест захоронения Ю.Эрвье, В.Подшибякина, А. Быстрицкого и других знаменитых геологов намечено на 17 апреля.
Два важных юбилея - тюменской геологии и 100-летие со дня рождения Юрия Эрвье являются событиями не только для нефтегазового комплекса Западной Сибири, но имеют огромное значение и для всей Тюменской области, которая в 2009 году будет отмечать 65-лет со дня своего образования.