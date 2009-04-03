Минздравсоцразвития повысит доступность санаторного лечения для россиян

По словам О. Кривонос, в настоящее время министерство создало единую систему раннего долечивания, воспользоваться которой смогут пациенты любой крупной российской больницы.
Уже сейчас создана единая база данных, в которой собрана информация о свободных местах в санаториях и заявки больниц о необходимости санаторного лечения для больниц с указанием диагноза и степени тяжести состояния. Решение о направлении больного в санаторий принимает врачебный консилиум медицинского учреждения. В свою очередь, министерство возьмет на себя задачу по подбору наиболее подходящих для конкретного больного учреждений по всей территории страны.
В настоящее время Минздрав располагает 51 санаторно-курортным учреждением в различных регионах РФ, которые могут принять одновременно до 2,5 тысяч пациентов. В зависимости от показаний, пациенты смогут воспользоваться санаториями в своем регионе, либо в других регионах РФ. Разные категории больных будут получать направления на разные сроки. Так, большинство взрослых и детей после обострений хронических заболеваний и высокотехнологичных операций смогут долечиваться в течение 21 дня. Травмы спинного и головного мозга дают право на дополнительное санаторное лечение в течение 48 дней, а для больных туберкулезом срок пребывания в санаториях не ограничен.
Финансирования санаторно-курортного долечивания будет осуществляться в рамках программы госгарантий, подчеркнула Кривонос. За каждого пациента санаторно-курортное учреждение будет получать дополнительно 704 рубля в день. Представитель Минздравсоцразвития затруднилась уточнить общий объем финансирования данной программы, однако, по подсчетам «Времени новостей», он может составить до 600 миллионов рублей в год.