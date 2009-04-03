Минздравсоцразвития повысит доступность санаторного лечения для россиян

В настоящее время Минздрав располагает 51 санаторно-курортным учреждением в различных регионах РФ, которые могут принять одновременно до 2,5 тысяч пациентов. В зависимости от показаний, пациенты смогут воспользоваться санаториями в своем регионе, либо в других регионах РФ. Разные категории больных будут получать направления на разные сроки. Так, большинство взрослых и детей после обострений хронических заболеваний и высокотехнологичных операций смогут долечиваться в течение 21 дня. Травмы спинного и головного мозга дают право на дополнительное санаторное лечение в течение 48 дней, а для больных туберкулезом срок пребывания в санаториях не ограничен.