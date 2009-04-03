Кардиологи Тюмени и Нового Уренгоя встретились на ямальской земле

Добавим, что на протяжении многих лет жители ЯНАО получают высокотехнологичную медицинскую помощь в Тюменском кардиологическом центре, в последние годы - в рамках программы «Сотрудничество». В 2008 году в центре было выполнено около тысячи высокотехнологичных вмешательств пациентам из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, а также других городов ЯНАО.