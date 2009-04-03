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Кардиологи Тюмени и Нового Уренгоя встретились на ямальской земле

3 апреля 2009, 15:40
Ежегодно ведущие специалисты Тюменского кардиоцентра проводят выездные научно-практические конференции на Ямале, выступая с лекциями о новых методах и исследованиях в области кардиологии.

Первая в этом году выездная конференция «Кардиология – достижения и перспективы» состоялась 2 апреля в Новом Уренгое, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба тюменского Кардиологического центра.

Главными организаторами выступили Тюменский кардиологический центр и ООО «Газпром добыча Уренгой», которые проводят совместные научные собрания на протяжении четырех лет. По словам организаторов, главная цель таких конференций - обмен опытом и поиск новых, более эффективных методов диагностики и лечения сердечнососудистых заболеваний.

По традиции, с лекциями и докладами выступили ученые Тюменского кардиоцентра, а также специалисты Нового Уренгоя: Людмила Ивановна Гапон, заслуженный деятель науки РФ, д.м.н., профессор, научный руководитель отделения артериальной гипертонии Тюменского кардиоцентра; Александр Юрьевич Рычков, д.м.н, профессор, научный руководитель отделения нарушений ритма сердца Тюменского кардиоцентра; Людмила Ивановна Рейхерт, д.м.н., профессор, заведующая кафедрой неврологии ФПК и ППС Тюменской медицинской академии; Г.А. Кравченко, заведующая аптекой «Фармация» (г. Новый Уренгой); Е.В. Близнякова, к.м.н, клинический фармаколог ОКБ.

Вопросы, которые поднимались кардиологами Тюмени, были посвящены современным подходам к диагностике и лечению нарушений ритма сердца, а также новым исследованиям в лечении сердечнососудистых заболеваний у женского населения. О медикаментозном лечении артериальной гипертонии, ишемической болезни сердца, и других сердечно-сосудистых заболеваний рассказали фармацевты Нового Уренгоя. Слушателями выступили врачи-кардиологи и терапевты поликлиник города.

Добавим, что на протяжении многих лет жители ЯНАО получают высокотехнологичную медицинскую помощь в Тюменском кардиологическом центре, в последние годы - в рамках программы «Сотрудничество». В 2008 году в центре было выполнено около тысячи высокотехнологичных вмешательств пациентам из Салехарда, Ноябрьска, Нового Уренгоя, Надыма, Муравленко, а также других городов ЯНАО.

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