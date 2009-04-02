В Тюмени стартует очередной этап олимпиады школьников

Олимпиада начнется в 12-00 на базе одной из самых новых и современных школ города № 92 (Тюмень, микрорайон Тюменский, ул. Николая Гондатти, 13).
Среди основных задач олимпиады можно выделить: создание необходимых условий для поддержки одаренных детей, пропаганду знаний, развитие у ребят интереса к учебной деятельности и выявление творческих способностей.
В олимпиаде примут участие около 300 школьников из всех городов и районов юга Тюменской области. Это ребята пятых-восьмых классов, показавшие лучшие результаты в первом (заочном) туре олимпиады, участниками которого стали более шести тысяч школьников.
Ребята смогут продемонстрировать свои знания по девяти предметам (английский язык, биология, география, история, русский язык, татарский язык и татарская литература, физика, химия).
В состав жюри войдут специалисты Тюменского областного государственного института развития регионального образования.
Участников областной олимпиады ожидают не только серьезные испытания по выбранным предметам, но и творческие встречи с талантливыми педагогами на предметных мастер-классах, насыщенная культурная программа.
Для наставников юных олимпийцев будет организован семинар «Современные подходы к образованию одаренных детей», его автор - проректор по научной работе и стратегическому развитию отрасли Тюменского областного государственного института развития регионального образования Н. Г. Милованова, доктор педагогических наук, профессор.
5 апреля в 12 часов начнется церемония закрытия и награждения победителей и призеров олимпиады. Она пройдет в гимназии ТюмГУ по адресу: Тюмень, ул. Пржевальского 37.