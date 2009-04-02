Сегодня день единения народов Беларуси и России

2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Как сообщает портал calend.ru, Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор о Сообществе Белоруссии и России.
Через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Белоруссии и России, который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.
25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписывают Декларацию о дальнейшем единении двух стран и выступают с совместным заявлением.
В этих документах главы государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно подписаны Договор о равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.
Однако последние годы стремление объединиться у политиков, видимо, пошло на убыль. Во всяком случае, о Союзном государстве России и Белоруссии говорят все тише и реже…