Сегодня день единения народов Беларуси и России

2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Как сообщает портал calend.ru, Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор о Сообществе Белоруссии и России.