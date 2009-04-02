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Сегодня день единения народов Беларуси и России

2 апреля 2009, 09:58
2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор о Сообществе Белоруссии и России.

2 апреля отмечается День единения народов Белоруссии и России. Как сообщает портал calend.ru, Именно в этот день в 1996 году президенты России и Белоруссии Борис Ельцин и Александр Лукашенко подписали в Москве Договор о Сообществе Белоруссии и России.

Через год, 2 апреля 1997 года, был подписан Договор о Союзе Белоруссии и России, который дал новый импульс процессу всеобъемлющей интеграции двух государств.

25 декабря 1998 года президенты России и Белоруссии подписывают Декларацию о дальнейшем единении двух стран и выступают с совместным заявлением.

В этих документах главы государств твердо заявили о решимости продолжить поэтапное движение к добровольному объединению в Союзное государство при сохранении национального суверенитета государств-участников Союза. Одновременно подписаны Договор о равных правах граждан и Соглашение о создании равных условий субъектам хозяйствования.

Однако последние годы стремление объединиться у политиков, видимо, пошло на убыль. Во всяком случае, о Союзном государстве России и Белоруссии говорят все тише и реже…

#Новости#Россия#Таня#Политика
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