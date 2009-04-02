Интернет-безделье полезно на рабочем месте

Оказывается, те, кто периодически отвлекается от работы, чтобы пообщаться в социальных сетях, оказываются намного продуктивнее своих коллег.
Исследование ученых показало, что использование интернета в личных целях повышает трудоспособность и продуктивность любого сотрудника на целых 9 процентов. По словам автора исследования, Бренда Кукера "использование интернета для отдыха в рабочее время" вопреки распространенному мнению помогает офисным труженикам лучше сосредоточиться на рабочих задачах.
"Людям необходимо периодически отвлекаться, чтобы не терять собранность, - сообщил Кукер в своем исследовании. - Короткие и ненавязчивые перерывы, вроде непродолжительного сидения в интернете, позволяют мозгу расслабиться. Это ведет к повышенной концентрированности на работе в течение дня и, как результат, более высокой продуктивности".
Ученые провели исследование среди 300 сотрудников различных компаний. 70 процентов из них честно признались, что отвлекаются таким способом на рабочем от месте. При этом чаще всего они ищут в сети товары, читают новостные сайты, играют в игры и просматривают видео на YouTube.
"Компании тратят миллионы, чтобы заблокировать доступ своим сотрудникам к видео-порталам, социальным сетям и онлайн-магазинам, прикрываясь тем, что они приносят миллионные убытки. Но это не всегда так", - утверждает ученый.
Кукер подчеркивает, что его выводы касаются лишь тех сотрудников компаний, которые умеренно использую интернет в личных целях, в течение не более 20 процентов своего трудового времени. Те же, кто впадает в зависимость от интернет-безделья, показывают плохое качество своей работы и неуспеваемость.