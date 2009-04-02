Интернет-безделье полезно на рабочем месте

Кукер подчеркивает, что его выводы касаются лишь тех сотрудников компаний, которые умеренно использую интернет в личных целях, в течение не более 20 процентов своего трудового времени. Те же, кто впадает в зависимость от интернет-безделья, показывают плохое качество своей работы и неуспеваемость.