Хиддинк объяснил плохую игру сборной России в матче с Лихтенштейном

Вместе с тем, наставник сборной России отметил, что главной задачей в матче Лихтенштейном было взять три очка, и команда эту задачу решила. По словам Хиддинка, его порадовало, что футболисты "не опускали руки и вкалывали", даже когда у команды не получалась игра в атаке.