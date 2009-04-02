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Хиддинк объяснил плохую игру сборной России в матче с Лихтенштейном

2 апреля 2009, 13:52
Главный тренер сборной России по футболу Гуус Хиддинк признал, что его команда показала плохую игру в матче отборочного турнира ЧМ-2010 с Лихтенштейном (1:0), состоявшемся 1 апреля. Хиддинк объяснил это неудачными действиями команды в атаке, в связи с чем, россиянам не удалось забить второй гол.

По словам голландского тренера, после второго гола "игра бы, по сути, закончилась", но забить этот мяч сборной России не удалось. Хиддинк отметил также, что лидеры команды Андрей Аршавин и Юрий Жирков не показали свою лучшую игру.

Вместе с тем, наставник сборной России отметил, что главной задачей в матче Лихтенштейном было взять три очка, и команда эту задачу решила. По словам Хиддинка, его порадовало, что футболисты "не опускали руки и вкалывали", даже когда у команды не получалась игра в атаке.

Тренер российской сборной назвал игру футболистов Лихтенштейна в обороне отважной, добавив, что эта команда была сильнее, чем сборная Азербайджана, которую россияне победили 28 марта в Москве со счетом 2:0. Напомним, что единственный гол в матче Лихтенштейн - Россия в первом тайме забил Константин Зырянов.

В турнирной таблице четвертой европейской отборочной группы ЧМ-2010 сборная России занимает второе место, набрав 12 очков в пяти матчах. Лидером группы с 16-ю очками после шести матчей является команда Германии. 1 апреля немцы одержали выездную победу над Уэльсом (2:0).

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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