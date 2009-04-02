Хиддинк объяснил плохую игру сборной России в матче с Лихтенштейном

По словам голландского тренера, после второго гола "игра бы, по сути, закончилась", но забить этот мяч сборной России не удалось. Хиддинк отметил также, что лидеры команды Андрей Аршавин и Юрий Жирков не показали свою лучшую игру.
Вместе с тем, наставник сборной России отметил, что главной задачей в матче Лихтенштейном было взять три очка, и команда эту задачу решила. По словам Хиддинка, его порадовало, что футболисты "не опускали руки и вкалывали", даже когда у команды не получалась игра в атаке.
Тренер российской сборной назвал игру футболистов Лихтенштейна в обороне отважной, добавив, что эта команда была сильнее, чем сборная Азербайджана, которую россияне победили 28 марта в Москве со счетом 2:0. Напомним, что единственный гол в матче Лихтенштейн - Россия в первом тайме забил Константин Зырянов.
В турнирной таблице четвертой европейской отборочной группы ЧМ-2010 сборная России занимает второе место, набрав 12 очков в пяти матчах. Лидером группы с 16-ю очками после шести матчей является команда Германии. 1 апреля немцы одержали выездную победу над Уэльсом (2:0).