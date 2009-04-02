Газета "Красная звезда" выпустила "Путеводитель по призыву"

Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно объявленному Генштабом плану, на этот раз предполагается призвать около 305 тысяч новобранцев. Названная в конце марта цифра вызвала беспокойство у правозащитников. В том числе у Союза комитетов солдатских матерей России, который посчитал, что ради выполнения плана власти призовут в армию не годных к службе по состоянию здоровья, студентов и учащихся колледжей.