Газета "Красная звезда" выпустила "Путеводитель по призыву"

В справочнике приводятся рассказы отслуживших в рядах российской армии солдат, указываются нормы довольствия, льготы при поступлении в вузы после окончания службы, телефоны Общественной палаты РФ, военных прокуратур, Главного организационно-мобилизационного управления Генштаба, даются различные советы.
Общий тираж издания 376 тысяч 100 экземпляров. Справочник предполагается распространять среди новобранцев весеннего призыва 2009 года. В его создании помимо газеты "Красная звезда" принимали участие Национальная ассоциация объединений офицеров запаса Вооруженных сил "МЕГАПИР", Общественная палата РФ и Минобороны России.
Весенний призыв в российскую армию начался 1 апреля и продлится до 15 июля. Согласно объявленному Генштабом плану, на этот раз предполагается призвать около 305 тысяч новобранцев. Названная в конце марта цифра вызвала беспокойство у правозащитников. В том числе у Союза комитетов солдатских матерей России, который посчитал, что ради выполнения плана власти призовут в армию не годных к службе по состоянию здоровья, студентов и учащихся колледжей.