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Футболисты Ямала - победители Первенства России по мини-футболу

2 апреля 2009, 14:48
Сборная Ямала стала абсолютным победителем в финальном этапе Первенства России по мини-футболу, который прошел в Екатеринбурге.
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Ямал

Как рассказали в федерации по мини-футболу ЯНАО, в соревнованиях участвовали двенадцать команд из Пензы, Югорска, Норильска, Владикавказа, Сургута, Якутска, Нового Уренгоя и Петрозаводска. Сборную Ямала представили юноши 1994 года рождения. В ходе игр сборная Ямала лишь единожды сыграла вничью и восемь раз победила, став абсолютным победителем первенства.

Ещё одну победу в финале Первенства России преподнесли ямальские футболисты 1992 года рождения, сообщает ИА «Север-Пресс». В юношеском первенстве, которое прошло в Тюмени, они также стали победителями.

#Новости#Мини-футбол#Ямал#Ксения#Спорт
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