Футболисты Ямала - победители Первенства России по мини-футболу

Как рассказали в федерации по мини-футболу ЯНАО, в соревнованиях участвовали двенадцать команд из Пензы, Югорска, Норильска, Владикавказа, Сургута, Якутска, Нового Уренгоя и Петрозаводска. Сборную Ямала представили юноши 1994 года рождения. В ходе игр сборная Ямала лишь единожды сыграла вничью и восемь раз победила, став абсолютным победителем первенства.