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Бизнес-инкубатор тюменского технопарка примет первых "поселенцев"

2 апреля 2009, 15:45
Бизнес-инкубатор ОАО "Западно-Сибирский инновационный центр" откроет двери для первых "поселенцев".
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Тюмень

Как сообщил гендиректор управляющей компании технопарка Виктор Савранский, 1 апреля 2009 года состоялось первое заседание экспертного совета по рассмотрению заявок желающих.

Из 50 положительную оценку отраслевых экспертов получили 5 проектов: идеи ООО "НИИ экологии и рационализации использования природных ресурсов", ООО "Альтаиста", ООО "АйСиЭс-система", ООО "Софт Шелл" и творческой группы под руководством Евгения Кима.

Планируется, что допуск в стены инкубатора они получат в начале следующей недели. Всего же инкубатор сможет вместить еще порядка 15-25 новых предприятий. Как заметил В.Савранский, будущие соседи "пятерки новоселов" будут определены в течение ближайшего месяца в рамках второго заседания экспертного совета. Всего на рассмотрении находится более 100 проектов.

#Новости#Тюмень#Технопарк#Ксения#Экономика
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