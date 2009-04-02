Бизнес-инкубатор тюменского технопарка примет первых "поселенцев"

Планируется, что допуск в стены инкубатора они получат в начале следующей недели. Всего же инкубатор сможет вместить еще порядка 15-25 новых предприятий. Как заметил В.Савранский, будущие соседи "пятерки новоселов" будут определены в течение ближайшего месяца в рамках второго заседания экспертного совета. Всего на рассмотрении находится более 100 проектов.