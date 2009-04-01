В Ялуторовске пьяный водитель сбил светофор

Около 5.00 в областном центре на улице Мельникайте, напротив дома 137, автомобиль "Тойота Королла" врезался в разделительное ограждение. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения и не справился с управлением. Пострадали пассажиры автомобиля: 26-летний молодой человек и 18-летняя девушка.
В 21.45 на 11 км дороги Тюмень–Криводаново автомобилем «Волга» совершен наезд на пешехода. 39-летний мужчина от полученных травм скончался. Обстоятельства трагедии устанавливаются.
В 23.30 в Ялуторовске на ул. Красноармейской водитель автомобиля ВАЗ-2115, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, сбил светофорный объект и врезался в опору уличного освещения, после чего машина перевернулась. Как выяснилось, 21-летний молодой человек не имеет права управления транспортом. Он отделался ушибами, сообщает пресс-служба ГИБДД области.