В Ялуторовске пьяный водитель сбил светофор

В 23.30 в Ялуторовске на ул. Красноармейской водитель автомобиля ВАЗ-2115, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, сбил светофорный объект и врезался в опору уличного освещения, после чего машина перевернулась. Как выяснилось, 21-летний молодой человек не имеет права управления транспортом. Он отделался ушибами, сообщает пресс-служба ГИБДД области.