nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Ялуторовске пьяный водитель сбил светофор

1 апреля 2009, 11:40
1 человек погиб, 8 получили травмы на тюменских дорогах 31 марта.

Около 5.00 в областном центре на улице Мельникайте, напротив дома 137, автомобиль "Тойота Королла" врезался в разделительное ограждение. По предварительным данным, водитель автомобиля находился в состоянии опьянения и не справился с управлением. Пострадали пассажиры автомобиля: 26-летний молодой человек и 18-летняя девушка.

В 21.45 на 11 км дороги Тюмень–Криводаново автомобилем «Волга» совершен наезд на пешехода. 39-летний мужчина от полученных травм скончался. Обстоятельства трагедии устанавливаются.

В 23.30 в Ялуторовске на ул. Красноармейской водитель автомобиля ВАЗ-2115, находясь в состоянии опьянения, не справился с управлением, сбил светофорный объект и врезался в опору уличного освещения, после чего машина перевернулась. Как выяснилось, 21-летний молодой человек не имеет права управления транспортом. Он отделался ушибами, сообщает пресс-служба ГИБДД области.

#Новости#Тюменская область#Ялуторовск#Таня#Происшествия
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25