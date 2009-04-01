nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

В Тюмени банк «Агроимпульс» принимает платежи за электроэнергию

1 апреля 2009, 11:10
Банк «Агроимпульс» начинает прием платежей за потребленную электроэнергию от абонентов ОАО «Тюменьэнергосбыт».

Банк «Агроимпульс» начинает прием платежей за потребленную электроэнергию от абонентов ОАО «Тюменьэнергосбыт».

Сейчас любой желающий может оплатить электроэнергию по квитанции, без комиссии в любом отделении банка «Агроимпульс».

В ближайшее время планируется прием платежей через банкоматы «Агроимпульс» по пластиковым картам.

Адреса отделений банка «Агроимпульс» в г. Тюмени:

Ул. Володарского 19/2 (будни 9.30-17.00, пятница 9.30-16.00, обед с 13 до 14)

Ул. Свердлова 5 корп. 2 (будни 9.15-19.00, обед 12.15-13.00; суббота 10.00 – 16.00, обед 12.15-13.00)

Ул. Ямская 91а (будни 8.00-16.30, пятница 8.00-15:30, обед с 12-30 до 13-30)

Напоминаем, что оплатить электроэнергию по квитанции можно в любом отделении Почты России, Сбербанка, также в ОАО «Сибирский нефтяной банк», КБ «Драгоценности Урала», ОАО «Запсибкомбанк», ООО КБ «Агропромкредит», ЗАО «Тюменьагропромбанк», ОАО «Уральский Транспортный Банк», ЗАО «Инвестиционный Банк «Дипломат», ОСБ № 5772 АК Сберегательного банка РФ (ОАО), ОАО «Сибирский Банк Развития Бизнеса», ОАО «Собинбанк», ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ЗАО «ЕРМАК».

Без квитанции оплатить потребленную электроэнергию можно в любом отделении Сбербанка, через банкоматы Ханты-Мансийского Банка, с помощью кэш-приемников КИБЕРПЛАТ, а также воспользовавшись картой «Экспресс-Энерго».

#Новости#Электроэнергия#Банки#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25