В Тюмени банк «Агроимпульс» принимает платежи за электроэнергию

Банк «Агроимпульс» начинает прием платежей за потребленную электроэнергию от абонентов ОАО «Тюменьэнергосбыт».
Сейчас любой желающий может оплатить электроэнергию по квитанции, без комиссии в любом отделении банка «Агроимпульс».
В ближайшее время планируется прием платежей через банкоматы «Агроимпульс» по пластиковым картам.
Адреса отделений банка «Агроимпульс» в г. Тюмени:
Ул. Володарского 19/2 (будни 9.30-17.00, пятница 9.30-16.00, обед с 13 до 14)
Ул. Свердлова 5 корп. 2 (будни 9.15-19.00, обед 12.15-13.00; суббота 10.00 – 16.00, обед 12.15-13.00)
Ул. Ямская 91а (будни 8.00-16.30, пятница 8.00-15:30, обед с 12-30 до 13-30)
Напоминаем, что оплатить электроэнергию по квитанции можно в любом отделении Почты России, Сбербанка, также в ОАО «Сибирский нефтяной банк», КБ «Драгоценности Урала», ОАО «Запсибкомбанк», ООО КБ «Агропромкредит», ЗАО «Тюменьагропромбанк», ОАО «Уральский Транспортный Банк», ЗАО «Инвестиционный Банк «Дипломат», ОСБ № 5772 АК Сберегательного банка РФ (ОАО), ОАО «Сибирский Банк Развития Бизнеса», ОАО «Собинбанк», ЗАО АКБ «Сибирьгазбанк», ЗАО «Сургутнефтегазбанк», ЗАО «ЕРМАК».
Без квитанции оплатить потребленную электроэнергию можно в любом отделении Сбербанка, через банкоматы Ханты-Мансийского Банка, с помощью кэш-приемников КИБЕРПЛАТ, а также воспользовавшись картой «Экспресс-Энерго».