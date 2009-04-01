В Тюмень пришла весна: зацвели подснежники

По словам экспертов, пересадить цветы нельзя, они не приживутся. Единственный способ их вырастить – посеять семена в почву, но при этом зацветут они не раньше, чем через четыре года. Видимо, сердобольные граждане позаботились о «сюрпризе» заранее.