В Тюмень пришла весна: зацвели подснежники

Откуда лесные жители взялись в черте города – загадка, однако местные жители уверены, что это дело рук «зеленых», выступающих за сохранение природы.
Не секрет, что в России эти цветы можно встретить все реже. Обычно они появляются в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне пяти-семи градусов и полностью сходит снежный покров. Однако плохая экология, вытоптанная почва и уничтожение цветов населением сделали свое дело.
По словам экспертов, пересадить цветы нельзя, они не приживутся. Единственный способ их вырастить – посеять семена в почву, но при этом зацветут они не раньше, чем через четыре года. Видимо, сердобольные граждане позаботились о «сюрпризе» заранее.
Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.