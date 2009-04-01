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В Тюмень пришла весна: зацвели подснежники

1 апреля 2009, 13:08
Самые весенние цветы появились сегодня в столице Тюменской области. Подснежники расцвели на клумбе в сквере Победы.

Откуда лесные жители взялись в черте города – загадка, однако местные жители уверены, что это дело рук «зеленых», выступающих за сохранение природы.

Не секрет, что в России эти цветы можно встретить все реже. Обычно они появляются в начале апреля, когда среднесуточная температура воздуха устанавливается на уровне пяти-семи градусов и полностью сходит снежный покров. Однако плохая экология, вытоптанная почва и уничтожение цветов населением сделали свое дело.

По словам экспертов, пересадить цветы нельзя, они не приживутся. Единственный способ их вырастить – посеять семена в почву, но при этом зацветут они не раньше, чем через четыре года. Видимо, сердобольные граждане позаботились о «сюрпризе» заранее.

Новость подготовлена в рамках конкурса «НеРеальные новости» к 1 апреля.

#Новости#Благоустройство#Тюмень#Ксения#Общество
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