В Санкт-Петербурге взорвали памятник Ленину

Небольшое взрывное устройство сработало рядом с памятником рано утром. В результате в спине десятиметрового бронзового Ленина появилась дыра диаметром примерно в один метр. Разбиты восемь из десяти фонарей, установленных вокруг постамента. Никто из людей не пострадал.
По предварительной оценке экспертов, мощность взрывного устройства составляла примерно 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Устройство являлось безоболочным. Как сообщает ИА Regnum, также рассматривается версия о выстреле из гранатомета. Никаких предположений об организаторах взрыва пока не высказывается.
По информации сайта "Санкт-Петербург", памятник Ленину на Финляндском вокзале - одно из первых произведений монументальной советской скульптуры. Памятник изображает выступление Ленина на броневике, состоявшееся на вокзале в 1917 году.