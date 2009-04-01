В Санкт-Петербурге взорвали памятник Ленину

Небольшое взрывное устройство сработало рядом с памятником рано утром. В результате в спине десятиметрового бронзового Ленина появилась дыра диаметром примерно в один метр. Разбиты восемь из десяти фонарей, установленных вокруг постамента. Никто из людей не пострадал.