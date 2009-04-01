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В Санкт-Петербурге взорвали памятник Ленину

1 апреля 2009, 13:22
Памятник Ленину на площади перед Финляндским вокзалом в Санкт-Петербурге поврежден взрывом, сообщает 1 апреля агентство "Интерфакс".

Небольшое взрывное устройство сработало рядом с памятником рано утром. В результате в спине десятиметрового бронзового Ленина появилась дыра диаметром примерно в один метр. Разбиты восемь из десяти фонарей, установленных вокруг постамента. Никто из людей не пострадал.

По предварительной оценке экспертов, мощность взрывного устройства составляла примерно 300 грамм в тротиловом эквиваленте. Устройство являлось безоболочным. Как сообщает ИА Regnum, также рассматривается версия о выстреле из гранатомета. Никаких предположений об организаторах взрыва пока не высказывается.

По информации сайта "Санкт-Петербург", памятник Ленину на Финляндском вокзале - одно из первых произведений монументальной советской скульптуры. Памятник изображает выступление Ленина на броневике, состоявшееся на вокзале в 1917 году.

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