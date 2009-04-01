Ученые показали мир изнутри черной дыры

Черными дырами называют области в пространстве, гравитационное притяжение которых настолько велико, что ни вещество, ни излучение не могут покинуть их. Считается, что в космосе черные дыры могут образовываться при коллапсе массивных звезд. Граница области, за которую не выходит свет, получила название горизонта событий.
Внутри черных дыр нарушаются классические законы физики. Тем не менее, некоторые расчеты того, как могут развиваться события внутри черной дыры, провести можно. Авторы данной работы заключили, например, что при взгляде в горизонтальной плоскости наблюдатель увидит, что излучение смещено в синюю область спектра, а при взгляде в вертикальной плоскости заметит смещение в красную область. Возможности проверить эти выводы на практике у ученых не будет - наблюдателя разорвет на части гравитационное воздействие еще до того, как он успеет что-то увидеть.
Ученые проводили все подсчеты для простейшей сферически симметричной черной дыры, радиус которой равен радиусу Шварцшильда. Черные дыры, образующиеся при коллапсе звезд, обладают более сложными характеристиками. Однако, как отмечают авторы, с течением времени они становятся все более похожими на простейшие черные дыры.
Работа ученых носит не только развлекательный характер. Теоретические изыскания "на границе" классической физики могут помочь в обнаружении новых закономерностей и принципов.