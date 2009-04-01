Ученые показали мир изнутри черной дыры

Внутри черных дыр нарушаются классические законы физики. Тем не менее, некоторые расчеты того, как могут развиваться события внутри черной дыры, провести можно. Авторы данной работы заключили, например, что при взгляде в горизонтальной плоскости наблюдатель увидит, что излучение смещено в синюю область спектра, а при взгляде в вертикальной плоскости заметит смещение в красную область. Возможности проверить эти выводы на практике у ученых не будет - наблюдателя разорвет на части гравитационное воздействие еще до того, как он успеет что-то увидеть.