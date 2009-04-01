Тюменцев ожидает резкий температурный скачок

Все течет - все изменяется - это изречение для жителей областного центра - стало особенно ощутимо в прямом смысле. На окраинах зима еще не сдает свои позиции, в Тюмени же - не календарное лето чувствуется особенно остро. К примеру, жители дома по улице Курская, 3 не могут попасть в свое жилище - здание окружено огромными лужами и грязью.
В абсолютном плюсе от природной аномалии остались, пожалуй, тюменские Интернет-издания. В погоне за сенсацией они пророчат потепление вплоть до 21 градуса. Однако по официальным данным прогнозы более скромные. Как сообщили в тюменском гидрометеоцентре в первые числа апреля дневная температура в Тюмени не поднимется выше 17 градусов, ночью до +8. Ситуация резко изменится уже в ближайшие выходные. Ожидается понижение температуры до -13, ветер и снег.
Резкий перепад температуры - опасен для здоровья. Особенно страдают дети и люди с хроническими заболеваниями.
Зиме осталось недолго злиться, вслед за предстоящими морозами наступит весна настоящая. Вторая декада апреля войдет в привычную для тюменской погоды норму.