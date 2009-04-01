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Тюменцев ожидает резкий температурный скачок

1 апреля 2009, 12:27
На юге области установилась аномально теплая погода. В последнее время температура воздуха выше нормы на 8 градусов. А в ближайшие дни некоторые интернет-синоптики предрекают буквально летнюю жару - до 20 градусов со знаком плюс.
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Тюмень

Все течет - все изменяется - это изречение для жителей областного центра - стало особенно ощутимо в прямом смысле. На окраинах зима еще не сдает свои позиции, в Тюмени же - не календарное лето чувствуется особенно остро. К примеру, жители дома по улице Курская, 3 не могут попасть в свое жилище - здание окружено огромными лужами и грязью.

В абсолютном плюсе от природной аномалии остались, пожалуй, тюменские Интернет-издания. В погоне за сенсацией они пророчат потепление вплоть до 21 градуса. Однако по официальным данным прогнозы более скромные. Как сообщили в тюменском гидрометеоцентре в первые числа апреля дневная температура в Тюмени не поднимется выше 17 градусов, ночью до +8. Ситуация резко изменится уже в ближайшие выходные. Ожидается понижение температуры до -13, ветер и снег.

Резкий перепад температуры - опасен для здоровья. Особенно страдают дети и люди с хроническими заболеваниями.

Зиме осталось недолго злиться, вслед за предстоящими морозами наступит весна настоящая. Вторая декада апреля войдет в привычную для тюменской погоды норму.

#Новости#Тюмень#Ксения#Общество
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