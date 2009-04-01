Тюменцев ожидает резкий температурный скачок

Все течет - все изменяется - это изречение для жителей областного центра - стало особенно ощутимо в прямом смысле. На окраинах зима еще не сдает свои позиции, в Тюмени же - не календарное лето чувствуется особенно остро. К примеру, жители дома по улице Курская, 3 не могут попасть в свое жилище - здание окружено огромными лужами и грязью.