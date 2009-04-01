«Тяжелая техника» на страже тюменского леса

Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 9 преступлений. Так, в Уватском и Тобольском районах была пресечена незаконная вырубка деревьев на территории свыше 1.2 гектар. А в Нижнетавдинском районе были задержаны жители Свердловской области, у которых стражи порядка изъяли бензопилы, трактор и автомашину «Урал» с манипулятором для погрузки. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников Нижнетавдинскому лесничеству, составил более 2.5 миллионов рублей.