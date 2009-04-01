«Тяжелая техника» на страже тюменского леса

В операции были задействованы свыше четырехсот сотрудников милиции, в число которых вошли представители служб БЭП, ГИБДД, участковых милиции и патрульно-постовой службы.
За время проведения мероприятия было осуществлено 416 проверок тюменских организаций, предприятий, лесных участков, пилорам, на которых могли находиться незаконно добытые природные строительные материалы, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба ГУВД по Тюменской области.
При проведении плановых мероприятий операции «Трактор» в городе Тюмени и районных центрах юга области было выявлено 77 административных правонарушений. По линии ГИБДД составлено 22 административных протокола.
Сотрудниками органов внутренних дел выявлено 9 преступлений. Так, в Уватском и Тобольском районах была пресечена незаконная вырубка деревьев на территории свыше 1.2 гектар. А в Нижнетавдинском районе были задержаны жители Свердловской области, у которых стражи порядка изъяли бензопилы, трактор и автомашину «Урал» с манипулятором для погрузки. Ущерб, нанесенный действиями злоумышленников Нижнетавдинскому лесничеству, составил более 2.5 миллионов рублей.
В настоящее время по всем выявленным противозаконным действиям «любителей живой природы» проведены тщательные проверки, и решается вопрос о возбуждении уголовных дел по статьям 260 УК РФ (Незаконная рубка лесных насаждений) и 159 (Мошенничество).