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Специалисты МЧС не советуют испытывать прочность льда на Туре

1 апреля 2009, 15:09
Сейчас толщина льда на середине Туры составляет почти 45 сантиметров. У берега почти 20. Этого вполне достаточно, что бы выдержать вес одного человека. Однако специалисты МЧС считают - именно такой лед наиболее опасен.
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Тюмень

Дело в том, что из-за высокой температуры его структура становится очень хрупкой. Ходить по нему все равно, что по минному полю.

С желающими рискнуть инспекция по маломерным судам борется постоянно. Традиционно головную боль спасателям создают заядлые рыбаки. В прошлом году в Тюменской области со льда спасено 12 человек.

Начальник ГИМС по ТО Сергей Каплин считает, что именно сейчас лед очень опасен, так как уже несколько дней плюсовая температура.

Но для деда Ивана рыбалка - любимое дело. Его больше заботит, что клев уже не тот. Сегодня показывает - улов скромный, но есть и один щуренок. А о том, что на лед выходить опасно даже и слышать не хочет.

#Новости#Тюмень#МЧС#Ксения#Общество
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