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Сегодня домовой именины отмечает

1 апреля 2009, 12:55
Считалось, что в этот день просыпается домовой и поэтому следует обманывать друг друга, чтобы ввести в заблуждение домового.

День памяти мучеников Хрисанфа и Дарьи. Хрисанф и Дарья - муж и жена. Они вели девственную жизнь и проповедовали безбрачие. За что были подвергнуты истязаниям и закопаны в землю в 283 году.

В народе этот день называли днем Дарьи Пролубницы или Дарьи-грязнопролубки.

Такие названия дня даны потому, что в это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами; на вытаявшем льду видны комья грязи, помета.

«С Дарьи холсты белят» - говорили в народе. С этого дня холсты белили - стелили на снег. Замечали: если навоз на дорогах вытаивает - к доброму году; не видно ночью звезд - жди теплой погоды.

Если в этот день вешняя вода идет с шумом - трава будет хорошая, если идет тихо - плохая. Появляются первые коршуны. Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и наоборот.

#Новости#Народный календарь#Таня#Общество
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