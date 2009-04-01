Сегодня домовой именины отмечает

День памяти мучеников Хрисанфа и Дарьи. Хрисанф и Дарья - муж и жена. Они вели девственную жизнь и проповедовали безбрачие. За что были подвергнуты истязаниям и закопаны в землю в 283 году.
В народе этот день называли днем Дарьи Пролубницы или Дарьи-грязнопролубки.
Такие названия дня даны потому, что в это время года приходится обходить грязь у проруби, искать проходы между проталинами; на вытаявшем льду видны комья грязи, помета.
«С Дарьи холсты белят» - говорили в народе. С этого дня холсты белили - стелили на снег. Замечали: если навоз на дорогах вытаивает - к доброму году; не видно ночью звезд - жди теплой погоды.
Если в этот день вешняя вода идет с шумом - трава будет хорошая, если идет тихо - плохая. Появляются первые коршуны. Какова погода 1 апреля, такова и 1 октября, и наоборот.