Ректор ТюмГУ ответил на вопросы журналистов

Пресс-конференция журналистов с ректором ТюмГУ Геннадием Чеботаревым прошла 31 марта в конференц-зале Административного корпуса.
Главными темами встречи стали итоги прошедшего 20 марта съезда ректоров Российской Федерации с участием президента РФ Дмитрия Медведева, итоги совета ректоров Тюменской области, аттестация университета и приемная кампания – 2009.
Съезд ректоров в этом году был уже девятый. Много внимания, отметил, Чеботарев, на съезде было уделено, конечно, теме влияния кризиса на образовательную систему, антикризисным мерам в образовании. «Надо формировать систему ценностей на посткризисные времена – это, прежде всего, права человека, семейные устои и образование. Не надо сейчас готовить узких специалистов в угоду работодателям, должна быть фундаментальная подготовка с учетом будущего» - такие слова со съезда озвучил на пресс-конференции ректор ТюмГУ. Среди антикризисных мер на съезде были выделены развитие низкого процента по кредиту, фиксация платы за обучение. ТюмГУ принял решение заморозить плату за обучение на 2009-2010 год. «На все пять лет заморозить оплату мы не решились. Мы и сейчас рискуем, но точно обещаем, что плата на этот год повышаться не будет» - заявил Геннадий Чеботарев. Так же он заявил, что в некоторых случаях университет готов пойти на посеместровую и даже помесечную оплату обучения. Такие случаи будут рассматриваться индивидуально. Упомянул Геннадий Чеботарев и об увеличении бюджетных мест. В прошлом году ТюмГУ было выделено 1104 бюджетных мест, а в этом планируется 1371 место. Но пока что это только обещания, отметил Чеботарев: «Льготы обещаны, но еще не получены. Поэтому многие ВУЗы стремятся самостоятельно решать проблемы. Мы тоже рассчитываем на свои силы и пока что у нас есть своя «подушка безопасности»». На съезде были рассмотрены варианты перевода некоторых студентов на бюджетные места: хорошистов и отличников по результатам летней и зимней сессии, студентов активистов в общественной и научной жизни университета, попавших в трудную финансовую ситуацию.
На девятом съезде ректоров впервые участвовал Патриарх Московский и Всея Руси Кирилл. Патриарх высказывался, что высшая школа, не должна замыкаться только на товар-денежных отношениях. Это явление Патриарх назвал «Академическим капитализмом». ВУЗы должны продолжить воспитательную функцию школы.
Также важной темой на съезде стало трудоустройство выпускников во времена кризиса. «В этом году, конечно, выпускники могут испытывать затруднения. Но как сказали на съезде, хороший выпускник всегда трудоустроится» - сказал Геннадий Чеботарев. Он назвал ряд организаций, уже запрашивающих студентов. Также ректор отметил, что, несмотря на указ президента уменьшить число бюджетных мест по экономическим и гуманитарным специальностям, а увеличить по техническим, в Тюмени сильных проблем с трудоустройством экономистов, юристов не наблюдалось. По данным департамента занятости, на осень 2008 года было трудоустроено по экономическим специальностям 90,3% выпускников, а по юридическим – 74%. А по данным того же департамента уже от 27 марта 2009 года зарегистрировано всего 27 безработных выпускников ТюмГУ, и среди них ни одного специалиста в экономической или юридической сфере.
Относительно аккредитации университета ректор был немногословен. Все и так уже знают, что ТюмГУ получил высший балл. Комиссия в составе 11 человек, работала в ВУЗе с 24 по 27 февраля. Она оценивала учебную, научную, воспитательную деятельность, социально-бытовые условия в университет. Было проведено тестирование студентов по 42 дисциплинам, в нем приняли участие 968 студентов. Успешно прошли проверку и филиалы, за исключением филиала в Урае. Учитывая этот факт, и сокращение в этом городе выпускников, ТюмГУ принял решение закрыть этот филиал.
Кроме того, Чеботарев упомянул, что в рейтинге ведущих университетов мира рейтингового агентства «Рейтер» ТюмГУ занял 348 место из 500.
Самой, пожалуй, злободневной темой стала приемная кампания. Абитуриенты могу вздохнуть с облегчением – некоторые нововведения при поступлении в этом году в ТюмГУ будут отменены. В частности, отменен экзамен по иностранному языку при поступлении на журналистику, по физике – на физкультуру, по литературе – на изобразительное искусство и музыкальное образование. Кроме того, поступить в университет по результатам вступительных испытаний, а не ЕГЭ, могут абитуриенты со средним общим образованием на вечернюю и заочную форму обучения, со средним профессиональным образованием и средним общим образованием, полученным в иностранных государствах. А вот поблажек при поступлении для призеров областных олимпиад и медалистов в этом году не будет.
Кроме того, журналисты подняли старую тему строительства нового корпуса ТюмГУ на площади борцов революции. Но, Чеботарев, ответил, что, к сожалению, пока проект реализован не будет. ТюмГУ получил отказ от просьбы включить этот проект в федеральную программу строительства, а университету это не по карману.
Еще одну интересную новость сообщил Геннадий Чеботарев: в апреле будет утверждено положение о конкурсе среди университетов на звание научно-исследовательского университета. Всего таких званий планируется присудить 15-ти университетам, два уже есть. ТюмГУ готовит заявку на участие в этом конкурсе.
В целом, перспективы развития университета вырисовываются положительные, не смотря на все проблемы, связанные с кризисом.