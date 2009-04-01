Ректор ТюмГУ ответил на вопросы журналистов

Съезд ректоров в этом году был уже девятый. Много внимания, отметил, Чеботарев, на съезде было уделено, конечно, теме влияния кризиса на образовательную систему, антикризисным мерам в образовании. «Надо формировать систему ценностей на посткризисные времена – это, прежде всего, права человека, семейные устои и образование. Не надо сейчас готовить узких специалистов в угоду работодателям, должна быть фундаментальная подготовка с учетом будущего» - такие слова со съезда озвучил на пресс-конференции ректор ТюмГУ. Среди антикризисных мер на съезде были выделены развитие низкого процента по кредиту, фиксация платы за обучение. ТюмГУ принял решение заморозить плату за обучение на 2009-2010 год. «На все пять лет заморозить оплату мы не решились. Мы и сейчас рискуем, но точно обещаем, что плата на этот год повышаться не будет» - заявил Геннадий Чеботарев. Так же он заявил, что в некоторых случаях университет готов пойти на посеместровую и даже помесечную оплату обучения. Такие случаи будут рассматриваться индивидуально. Упомянул Геннадий Чеботарев и об увеличении бюджетных мест. В прошлом году ТюмГУ было выделено 1104 бюджетных мест, а в этом планируется 1371 место. Но пока что это только обещания, отметил Чеботарев: «Льготы обещаны, но еще не получены. Поэтому многие ВУЗы стремятся самостоятельно решать проблемы. Мы тоже рассчитываем на свои силы и пока что у нас есть своя «подушка безопасности»». На съезде были рассмотрены варианты перевода некоторых студентов на бюджетные места: хорошистов и отличников по результатам летней и зимней сессии, студентов активистов в общественной и научной жизни университета, попавших в трудную финансовую ситуацию.