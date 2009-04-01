Педофил из Заводоуковска заманил жертву конфетами и мороженым

Следствием установлено, что 27 марта 2009 года ранее судимый за кражу и дважды привлечённый к уголовной ответственности за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью мужчина, находился в п. Механизаторов Упоровского района. Его мать, спасаясь от агрессивного сына, арендовала на другой улице пустующий дом и в тот день занималась переездом, в котором ей помогал и сам родственник.
Около 16 часов молодой человек, оставшись в доме один, увидел на улице двух играющих девочек. Обманным путём, обещая угостить конфетами и мороженым, злодей заманил их в жилище, запер дверь и надругался над 7-летней школьницей. В это время пришли его мать и хозяйка дома. Обнаружив, что дверь заперта изнутри и увидев в окно одну из девочек, женщины принялись стучать, требуя впустить их.
Через некоторое время злоумышленник открыл дверь, и девочки убежали домой. Потерпевшая сразу же рассказала о случившемся своей матери, которая сообщила о произошедшем в правоохранительные органы. В тот же день сотрудники милиции задержали подозреваемого и доставили его к следователю.
Органами предварительного следствия злодею предъявлено обвинение по п. «в» ч. 3 ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера, совершённые в отношении лица, заведомо не достигшего 14-летнего возраста).
По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, обвиняемый заключён под стражу.
Расследование уголовного дела продолжается, сообщили Nashgorod.ru в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.