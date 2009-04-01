Педофил из Заводоуковска заманил жертву конфетами и мороженым

Около 16 часов молодой человек, оставшись в доме один, увидел на улице двух играющих девочек. Обманным путём, обещая угостить конфетами и мороженым, злодей заманил их в жилище, запер дверь и надругался над 7-летней школьницей. В это время пришли его мать и хозяйка дома. Обнаружив, что дверь заперта изнутри и увидев в окно одну из девочек, женщины принялись стучать, требуя впустить их.