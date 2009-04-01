Медицина становится все более опасной из-за кризиса

Однако есть и обнадеживающие данные. К примеру, за 2008 г. возросло количество новых медицинских технологий. Всего за прошлый год зарегистрированы и разрешены 292 современные медтехнологии в области лечения, диагностики, профилактики и реабилитации. Лидерами среди них стали такие области, как травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология. Отстают от них по уровню разработки новых технологий эндокринология, наркология, урология и педиатрия.