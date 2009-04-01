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Медицина становится все более опасной из-за кризиса

1 апреля 2009, 15:29
Качество медицинской помощи может резко ухудшиться из-за кризиса, опасаются в Федеральной службе по надзору в сфере здравоохранения и социального развития РФ (Росздравнадзоре).

По данным ведомства, уже сейчас в медицинской деятельности допускаются значительные нарушения. Речь идет об этике и деонтологии, дефиците кадров, отсутствии региональных стандартов медицинской помощи и системной работы по управлению качеством медицинской помощи.

В 2008 г. Росздравнадзором и его территориальными управлениями было проведено более 13 тыс. проверок деятельности более 7 тыс. организаций здравоохранения. Кроме того, прошло более 3 тыс. мероприятий по контролю за качеством оказываемой врачебной помощи. Проверки прошли в более чем 2,5 тыс. учреждений здравоохранения.

Результаты не утешительны: выдано 1,659 тыс. предписаний и составлено 766 протоколов. При этом в 16% случаев итоги проверок направлялись руководству субъектов РФ, в 13% - в прокуратуру, а в 3% случаев дело даже доходило до милиции и ФСБ.

Основные недостатки, выявленные проверками, сводятся к следующему: практически во всех субъектах РФ крайне не хватает помещений и оборудования для оснащения кабинетов медицинского персонала, модульного ортопедического и реабилитационного оборудования, а также компьютеров.

Однако есть и обнадеживающие данные. К примеру, за 2008 г. возросло количество новых медицинских технологий. Всего за прошлый год зарегистрированы и разрешены 292 современные медтехнологии в области лечения, диагностики, профилактики и реабилитации. Лидерами среди них стали такие области, как травматология и ортопедия, сердечно-сосудистая хирургия, онкология, офтальмология. Отстают от них по уровню разработки новых технологий эндокринология, наркология, урология и педиатрия.

#Новости#Медицина#Здоровье#Ксения#Общество
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