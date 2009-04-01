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Елена Кукарская решила перебраться в Тюмень

1 апреля 2009, 15:17
Елена Кукарская, певица, прославившая Тюмень на шоу «Фабрика звезд – 2005» решила вернуться в Тюмень. Как сообщается на официальном сайте знаменитости, все проекты остаются в силе, просто Елена решила быть ближе к родным.
Сюжет
Тюмень

«Я устала от столичного шума и суеты. И хотя Москва приняла меня с распростертыми объятиями, я все же хочу вернуться в свое Мальково, помогать родителям доить корову и полоть огород», - откровенничает Елена. Сбудется ли мечта певицы, сказать трудно. Несмотря на кажущееся затишье и сказавшийся на всех артистах кризис, тюменка – одна из завсегдатаев светских вечеринок. Кроме того, 21 марта прошел ее сольный концерт в Москве, а ко дню рождения портала mail.ru Елена Кукарская с артистами продюсерского центра «Монолит» подарили сайту гимн. Сейчас Кука готовится к выходу сольного альбома. Видимо, мечта о домике в деревне так и останется мечтой.

Новость подготовлена в рамках конкурса "НеРеальные новости" к 1 апреля

#Новости#Тюмень#Шоу-бизнес#Таня#Общество
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