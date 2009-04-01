Елена Кукарская решила перебраться в Тюмень

«Я устала от столичного шума и суеты. И хотя Москва приняла меня с распростертыми объятиями, я все же хочу вернуться в свое Мальково, помогать родителям доить корову и полоть огород», - откровенничает Елена. Сбудется ли мечта певицы, сказать трудно. Несмотря на кажущееся затишье и сказавшийся на всех артистах кризис, тюменка – одна из завсегдатаев светских вечеринок. Кроме того, 21 марта прошел ее сольный концерт в Москве, а ко дню рождения портала mail.ru Елена Кукарская с артистами продюсерского центра «Монолит» подарили сайту гимн. Сейчас Кука готовится к выходу сольного альбома. Видимо, мечта о домике в деревне так и останется мечтой.