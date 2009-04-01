nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Чехи хотят построить в Тюмени стеклотарный завод

1 апреля 2009, 10:21
Глава администрации Тюмени Евгений Куйвашев встретился с официальной делегацией Чешской республики.
Сюжет
Тюмень

В состав делегации вошли чрезвычайный и полномочный посол Чешской республики в РФ Мирослав Костелко, представители крупных банков и производственных предприятий республики.

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главной целью встречи было расширение экономического сотрудничества между Тюменью и Чехией. Большое внимание в рамках встречи было уделено вопросам строительства и экономики. Члены чешской делегации предложили помощь в строительстве в Тюмени стеклотарного завода, поставке автобусов "Crossway", хорошо зарекомендовавших себя в условиях сибирской зимы, а также оказание поддержки при получении кредитов чешских банков и некоторые другие проекты.

"Мы внимательно рассмотрим все представленные проекты и внесем свои предложения. Надеюсь, что партнерские отношения Тюмени с Чешской республикой будут продолжаться и укрепляться в будущем", - отметил мэр Тюмени.

#Новости#Тюмень#Ксения#Экономика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25