Чехи хотят построить в Тюмени стеклотарный завод

Как сообщили в пресс-службе мэрии, главной целью встречи было расширение экономического сотрудничества между Тюменью и Чехией. Большое внимание в рамках встречи было уделено вопросам строительства и экономики. Члены чешской делегации предложили помощь в строительстве в Тюмени стеклотарного завода, поставке автобусов "Crossway", хорошо зарекомендовавших себя в условиях сибирской зимы, а также оказание поддержки при получении кредитов чешских банков и некоторые другие проекты.