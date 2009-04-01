Чехи хотят построить в Тюмени стеклотарный завод

В состав делегации вошли чрезвычайный и полномочный посол Чешской республики в РФ Мирослав Костелко, представители крупных банков и производственных предприятий республики.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, главной целью встречи было расширение экономического сотрудничества между Тюменью и Чехией. Большое внимание в рамках встречи было уделено вопросам строительства и экономики. Члены чешской делегации предложили помощь в строительстве в Тюмени стеклотарного завода, поставке автобусов "Crossway", хорошо зарекомендовавших себя в условиях сибирской зимы, а также оказание поддержки при получении кредитов чешских банков и некоторые другие проекты.
"Мы внимательно рассмотрим все представленные проекты и внесем свои предложения. Надеюсь, что партнерские отношения Тюмени с Чешской республикой будут продолжаться и укрепляться в будущем", - отметил мэр Тюмени.