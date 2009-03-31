Выставка недвижимости-2009: риэлторы и застройщики Тюмени работают вместе

Накануне в Тюменском Выставочном зале прошла ежегодная «Выставка недвижимости-2009: Новостройки. Квартиры. Земля» (смотреть фото). Стоит отметить, что количество стендов строительных компаний, принявших участие в выставке, было практически равно количеству стендов компаний риэлторских. Также были представлены оценочное агентство «Статус» и консалтинговая компания «Денова-Консалтинг».
Тюменские застройщики и риэлторские компании, входящие в состав НП «Объединение риэлторов Тюменской области», уже три года работают по программе «Партнерство». В рамках этой программы после проверки риэлторами документации компании-строителя, подписывается соответствующий договор. В сложное экономическое время роль риэлтора возрастает, поскольку именно он призван обеспечить юридическую чистоту сделки. Таким образом, среди тюменских застройщиков такое соглашение подписано с более чем с десятью строительными компаниями, такими как ООО «Партнер-Инвест», ООО «Меридиан-Констракшн», ГК «Никка», ОАО «ТДСК», ПСК «ДОМ», ООО «Норд-Сити», ЗАО «Тюменинвестстрой», ООО «Броско», ООО «Тюменьгазстрой» и другие.
Недвижимость – это надежный способ сохранения денег. В любом случае лишней недвижимость никогда не бывает. Количество посетителей выставки говорит о том, что продукты недвижимости по-прежнему востребованы даже в трудный экономический период страны. Тюменская выставка недвижимости-2009 дала возможность получить информацию о компаниях и их объектах, непосредственно посетить выбранный строительный объект и, как следствие, сделать правильный выбор в решении квартирного вопроса.