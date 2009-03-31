Выставка недвижимости-2009: риэлторы и застройщики Тюмени работают вместе

Тюменские застройщики и риэлторские компании, входящие в состав НП «Объединение риэлторов Тюменской области», уже три года работают по программе «Партнерство». В рамках этой программы после проверки риэлторами документации компании-строителя, подписывается соответствующий договор. В сложное экономическое время роль риэлтора возрастает, поскольку именно он призван обеспечить юридическую чистоту сделки. Таким образом, среди тюменских застройщиков такое соглашение подписано с более чем с десятью строительными компаниями, такими как ООО «Партнер-Инвест», ООО «Меридиан-Констракшн», ГК «Никка», ОАО «ТДСК», ПСК «ДОМ», ООО «Норд-Сити», ЗАО «Тюменинвестстрой», ООО «Броско», ООО «Тюменьгазстрой» и другие.