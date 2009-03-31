Владимир Якушев дал старт Уватской гонке

«В пятнадцатый раз гостеприимный Уват принимает звезд российского биатлона, а также многочисленных болельщиков и поклонников этих зрелищных гонок. Не сомневаюсь, нас ждут захватывающие и напряженные состязания. Сильнейшие спортсмены выйдут на лыжню и огневой рубеж, чтобы показать настоящее мастерство и доказать свое право на победу», - говорится в приветствии главы региона.