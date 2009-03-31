Владимир Якушев дал старт Уватской гонке

Спортсменов и участников с этим знаменательным событием поздравят директор департамента по спорту и молодежной политике Тюменской области Дмитрий Грамотин, глава администрации Уватского района Юрий Свяцкевич, исполнительный директор Союза биатлонистов России Елена Аникина.
Первыми на старт 1 апреля в 11 часов выйдут участницы спринтерской гонки на 7,5 км, в 13-30 в борьбу на дистанции 10 км вступят мужчины. В программе соревнований также персьют, массстарт, эстафеты. Соревнования завершатся 9 апреля марафонской дистанцией – мужчины 40 км, женщины 30 км.
Для участия в гонках уже заявили 200 спортсменов, которые поборются за главный приз - автомобиль Suzuki Grand Vitara. Абсолютный победитель - обладатель приза губернатора Тюменской области - будет определен по сумме выступлений на трех дистанциях - в спринте, гонке преследования и марафоне, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Губернатора Тюменской области. В случае равенства результатов у спортсменов в абсолютном первенстве, предпочтение отдается спортсмену, занявшему более высокое место в марафоне.
К участникам и гостям Уватской гонки с приветственным словом обратился губернатор Владимир Якушев.
«В пятнадцатый раз гостеприимный Уват принимает звезд российского биатлона, а также многочисленных болельщиков и поклонников этих зрелищных гонок. Не сомневаюсь, нас ждут захватывающие и напряженные состязания. Сильнейшие спортсмены выйдут на лыжню и огневой рубеж, чтобы показать настоящее мастерство и доказать свое право на победу», - говорится в приветствии главы региона.
Владимир Якушев отмечает достижения российских биатлонистов и констатирует, что «достижения и победы российских спортсменов остаются главным стимулом для привлечения детей и подростков к здоровому образу жизни, занятиям в спортивных школах, секциях, клубах. У молодежи есть достойные примеры для подражания и значит, есть уверенность, что эстафета побед будет продолжена».
Губернатор выражает надежду, что «дни, проведенные в Тюменской области, для всех участников Уватской гонки запомнятся атмосферой настоящего спортивного праздника, яркими гонками и блистательными финишами, радостным ощущением побед и обретением новых друзей».
Владимир Якушев пожелал участникам соревнований успешных стартов, интересной борьбы, достойных соперников и высоких результатов.
Глава региона планирует лично дать старт одному из забегов и провести в Увате встречу со сборной Тюменской области, на которой будут подведены итоги напряженного сезона, вместившего в себя чемпионаты мира и Европы, Кубок мира, Универсиаду и другие важные старты.