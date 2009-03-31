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В Тюмени обсудят влияние классного руководителя на личность ребенка

31 марта 2009, 10:22
31 марта департамент образования администрации города Тюмени проводит коллегию «Современное содержание деятельности классного руководителя по формированию и развитию личности школьников».
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Тюмень

Основы нравственности, осознанного общественного поведения и ориентация на основные духовные ценности закладываются семьёй и школой. Именно этот духовно-нравственный аспект работы учителя находится в основе деятельности классных руководителей.

На заседании коллегии планируется рассмотреть следующие вопросы:

- информационно-методическое сопровождение деятельности классных руководителей;

- управление качеством профессиональной деятельности классных руководителей;

- о соблюдении действующего законодательства Российской Федерации в части защиты прав и интересов несовершеннолетних;

- взаимодействие классного руководителя и родителей по формированию единого воспитательного пространства;

- дополнительное образование как одно из условий становления и развития личности;

- использование музейной педагогики в воспитании школьников;

- организация общественной экспертизы деятельности классного руководителя.

Кроме членов коллегии, на заседание приглашены помощники прокуроров территориальных округов, школьные инспекторы, руководители учреждений культуры, заместители директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе.

#Новости#Тюмень#Учителя#Таня#Общество
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