В Тюмени обсудят влияние классного руководителя на личность ребенка

Основы нравственности, осознанного общественного поведения и ориентация на основные духовные ценности закладываются семьёй и школой. Именно этот духовно-нравственный аспект работы учителя находится в основе деятельности классных руководителей.
На заседании коллегии планируется рассмотреть следующие вопросы:
- информационно-методическое сопровождение деятельности классных руководителей;
- управление качеством профессиональной деятельности классных руководителей;
- о соблюдении действующего законодательства Российской Федерации в части защиты прав и интересов несовершеннолетних;
- взаимодействие классного руководителя и родителей по формированию единого воспитательного пространства;
- дополнительное образование как одно из условий становления и развития личности;
- использование музейной педагогики в воспитании школьников;
- организация общественной экспертизы деятельности классного руководителя.
Кроме членов коллегии, на заседание приглашены помощники прокуроров территориальных округов, школьные инспекторы, руководители учреждений культуры, заместители директоров общеобразовательных учреждений по воспитательной работе.