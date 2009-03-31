В столице Ямала откроют православную гимназию

Напомним, открытие в Салехарде православной гимназии обсуждали в прошлом году на встрече представителей православной общины Храма Святых Апостолов Петра и Павла с активом города и представителями муниципальных и окружных властей. Тогда идею открытия православной гимназии поддержали депутаты Законодательного собрания Ямала. «Однако говорить о возведении собственного здания ещё рано, нужно понять насколько востребованным окажется этот вид обучения», - пояснил депутат Законодательного собрания ЯНАО Валерий Степанченко. Ответить на этот вопрос можно будет уже через год, а следовательно, и вернуться к вопросу строительства отдельного здания гимназии.