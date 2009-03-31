В столице Ямала откроют православную гимназию

В этом году первыми слушателями младших классов православной гимназии смогут стать двадцать учеников. Каждый последующий год число гимназистов будет увеличиваться на один класс. Сделать набор более массовым пока не позволяет отсутствие собственного помещения, поиском которого озабочен директор православной гимназии отец Александр.
Напомним, открытие в Салехарде православной гимназии обсуждали в прошлом году на встрече представителей православной общины Храма Святых Апостолов Петра и Павла с активом города и представителями муниципальных и окружных властей. Тогда идею открытия православной гимназии поддержали депутаты Законодательного собрания Ямала. «Однако говорить о возведении собственного здания ещё рано, нужно понять насколько востребованным окажется этот вид обучения», - пояснил депутат Законодательного собрания ЯНАО Валерий Степанченко. Ответить на этот вопрос можно будет уже через год, а следовательно, и вернуться к вопросу строительства отдельного здания гимназии.