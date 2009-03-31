В России начинается весенний призыв

"Сомнений, что плановые показатели будут выполнены, у нас нет", - уверен генерал-полковник Василий Смирнов. По его оценке, "сегодняшняя нормативно-правовая база позволяет решать задачи, отраженные в подписанном указе президента о призыве граждан на военную службу". Касаясь особенностей призывной кампании, Смирнов сказал, что количество новобранцев, направляемых в войска, значительно увеличивается. При этом он сослался на данные осеннего призыва, когда было призвано 219 тысяч граждан.