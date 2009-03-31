В России начинается весенний призыв

Как сообщили в Генштабе Вооруженных сил РФ, этой весной ряды российской армии пополнят свыше 305 тысяч человек, что вдвое больше, чем весной прошлого года, когда было призвано около 133 тысяч новобранцев.
"Сомнений, что плановые показатели будут выполнены, у нас нет", - уверен генерал-полковник Василий Смирнов. По его оценке, "сегодняшняя нормативно-правовая база позволяет решать задачи, отраженные в подписанном указе президента о призыве граждан на военную службу". Касаясь особенностей призывной кампании, Смирнов сказал, что количество новобранцев, направляемых в войска, значительно увеличивается. При этом он сослался на данные осеннего призыва, когда было призвано 219 тысяч граждан.
"Другая особенность - увольнение военнослужащих, прослужившими последними полуторагодичный срок, и первыми - одногодичный", - отметил Смирнов. "Еще одна особенность - привлечение к работе призывных комиссий военных врачей", - сказал он. Генерал напомнил, что с 1 апреля во всех субъектах приступят к работе призывные комиссии.