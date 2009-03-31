В борьбе за пост мэра Сочи осталось 16 человек

Число кандидатов в мэры Сочи сократилось до 16 человек. Это произошло после того, как двое человек, решивших баллотироваться на пост мэра, Анатолий Паршин и Юрий Данилевский, сняли свои кандидатуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя горизбиркома. Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на секретаря избиркома утверждает, что число кандидатов в мэры Сочи составляет 18 человек.
Изначально в борьбе за пост мэра столицы Олимпиады-2014 планировали участвовать 26 человек. В минувшие выходные стало известно, что избирком Сочи отклонил заявки четверых человек, еще двое претендентов (Сергей Бернасовский и Алексей Горбунов) сами забрали свои заявления.
Прием документов от кандидатов завершился 26 марта. Регистрация претендентов на пост мэра столицы Олимпиады-2014 должна закончиться в четверг, 2 апреля 2009 года. Выборы назначены на 26 апреля.
В число кандидатов на пост мэра попали балерина Анастасия Волочкова, руководители сочинского отделения КПРФ Юрий Дзагания и представитель фракции партии ЛДПР в Краснодарском крае Алексей Колесников, бизнесмен Александр Лебедев, бывший кандидат в президенты РФ Андрей Богданов, а также оппозиционер Борис Немцов.
Для того, чтобы пройти процедуру регистрации, кандидатам необходимо собрать не менее 5907 подписей избирателей, либо внести залог в 282 тысячи рублей. Зарегистрированными кандидатами уже стали сочинский предприниматель Павел Емельяненко и Борис Немцов.