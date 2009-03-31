В борьбе за пост мэра Сочи осталось 16 человек

Число кандидатов в мэры Сочи сократилось до 16 человек. Это произошло после того, как двое человек, решивших баллотироваться на пост мэра, Анатолий Паршин и Юрий Данилевский, сняли свои кандидатуры, сообщает РИА Новости со ссылкой на председателя горизбиркома. Между тем, "Интерфакс" со ссылкой на секретаря избиркома утверждает, что число кандидатов в мэры Сочи составляет 18 человек.