Ученые нашли космический "спектр жизни"

Об этом сообщается в пресс-релизе Астробиологического центра в Париже.
В рамках исследования ученые имитировали условия, которые возникают в пылевых облаках вокруг молодых звезд. Им удалось установить, что на поверхности некоторых частиц пыли присутствуют вода и различные соединения углерода. Данный "коктейль" подвергается постоянному воздействию космических лучей, испускаемых звездой.
Исследователи выяснили, что в результате воздействия излучения появляется субстанция, которая содержит карбоновые кислоты, а также глицин и другие аминокислоты. Исследователи полагают, что данная субстанция может являться предшественником так называемого "первичного бульона", из которого, по одной из основных теорий, возникла жизнь.
Анализ спектра поглощения данной субстанции позволил выявить две четкие линии в инфракрасном диапазоне. Эти "провалы" ученые и предлагают искать в спектре излучения звезд. Сами исследователи отмечают, что в настоящее время ничего подобного в космическом пространстве обнаружено не было. Астробиологи считают, что причина этого заключается в недостаточной разрешающей способности существующих приборов.
Напомним, что, согласно одной из теорий, органические молекулы попали на Землю из космоса. В частности, совсем недавно появлялись исследования, которые на основе данной гипотезы объясняли причину доминирования в природе "левосторонних" аминокислот.