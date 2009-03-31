Ученые нашли космический "спектр жизни"

Исследователи выяснили, что в результате воздействия излучения появляется субстанция, которая содержит карбоновые кислоты, а также глицин и другие аминокислоты. Исследователи полагают, что данная субстанция может являться предшественником так называемого "первичного бульона", из которого, по одной из основных теорий, возникла жизнь.