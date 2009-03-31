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Тюменцы завоевали награды на родном льду

31 марта 2009, 15:38
Более 250 участников собрало открытое первенство Тюмени по фигурному катанию. Представители 18 городов страны состязались на льду Дворца спорта.
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Тюмень

Хозяева из областной СДЮСШОР поднимались на пьедестал почёта в нескольких возрастных группах. Среди фигуристов 2003 года рождения победы праздновали тюменцы Александра Тарасова и Александр Княжев. Золото завоевал и Данил Шахов. Тюменец выступал среди ребят 2002 года рождения.

В состязаниях по 3-му юношескому разряду отличилась Алина Жгунова. Она праздновала победу. Другая тюменка – Кристина Антипина стала третьей в соревнованиях по программе 2-го юношеского разряда. Успеха добилась Юлия Чупахина. Тюменская фигуристка выиграла медаль высшей пробы в состязаниях по 1-му юношескому разряду.

Сейчас спортсмены из местной ОСДЮСШОР, которые тренируются под руководством тренеров Натальи Заболотной, Натальи Аминовой, Елены Мащенко и Натальи Карасёвой, будут готовиться к первенству области.

#Новости#Тюмень#Спорт#Фигурное катание#Ксения
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