Тюменцы завоевали награды на родном льду

В состязаниях по 3-му юношескому разряду отличилась Алина Жгунова. Она праздновала победу. Другая тюменка – Кристина Антипина стала третьей в соревнованиях по программе 2-го юношеского разряда. Успеха добилась Юлия Чупахина. Тюменская фигуристка выиграла медаль высшей пробы в состязаниях по 1-му юношескому разряду.