Тюменцу не удалось подкупить следователя областного УФСКН

Об этом Nashgorod.ru сообщили в пресс-службе следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Тюменской области.
Как установлено следствием, в ходе расследования уголовного дела по факту незаконного сбыта наркотиков в крупном размере, находящемуся в производстве следственной службы УФСКН РФ по Тюменской области, был задержан подозреваемый.
Спустя несколько дней, к следователю обратился Евлоев и предложил за освобождение своего родственника из-под стражи взятку в размере 250 тыс. рублей. Получив подобное предложение, работник наркоконтроля сообщил об этом сотрудникам службы собственной безопасности УФСКН по Тюменской области.
В ходе спецмероприятия, проведённого 27 марта 2009 года около здания Центрального районного суда Тюмени, Евлоев был задержан после передачи части предложенной взятки в сумме 50 тыс. рублей.
По данному факту следственным отделом по Центральному округу Тюмени было возбуждено уголовное дело. По решению суда, рассмотревшего мотивированное ходатайство следователя, Евлоев заключён под стражу.
Органами предварительного следствия ему предъявлено обвинение по ч. 2 ст. 291 УК РФ (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий)