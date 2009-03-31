Тюменцу не удалось подкупить следователя областного УФСКН

Спустя несколько дней, к следователю обратился Евлоев и предложил за освобождение своего родственника из-под стражи взятку в размере 250 тыс. рублей. Получив подобное предложение, работник наркоконтроля сообщил об этом сотрудникам службы собственной безопасности УФСКН по Тюменской области.