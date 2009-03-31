Тюменцам советуют прививать ребенка перед поступлением в детский сад!

Как известно, что в детском саду дети чаще начинают болеть, так как в детском саду ребенок сталкивается с большим количеством бактерий и вирусов, с которыми его иммунная система не всегда может справиться. Вакцинация ребенка перед тем, как пойти в садик помогает в большинстве случаев предотвратить многие заболевания, и подготовить детскую иммунную систему к встрече с микробами.