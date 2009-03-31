Тюменцам советуют прививать ребенка перед поступлением в детский сад!

Поступление в детский садик – самый первый опыт общения с новыми для малыша людьми. Здесь ребенок самостоятельно учиться общаться с детьми и привыкает к обществу. Это важный момент, как для ребенка, так и для его родителей. Перед тем, как отдать ребенка в садик, необходимо задуматься о прививках.
Как известно, что в детском саду дети чаще начинают болеть, так как в детском саду ребенок сталкивается с большим количеством бактерий и вирусов, с которыми его иммунная система не всегда может справиться. Вакцинация ребенка перед тем, как пойти в садик помогает в большинстве случаев предотвратить многие заболевания, и подготовить детскую иммунную систему к встрече с микробами.
В настоящее время родители сталкиваются с обилием информации из различных источников: массовой печати, Интернета, радио, телевидения и, естественно, из медицинских изданий о вреде вакцинации. Но необходимо избавиться от данного предрассудка, что вакцинация непременно вызовет осложнение у ребенка, а инфекционная болезнь пройдет стороной. Именно это представление является причиной заболевания инфекциями, которые эффективно предупреждаются вакцинами.
В календарь вакцинации входят обязательные прививки, которые ребенок должен получить своевременно и защищают его от крайне тяжелых и опасных заболеваний, таких как коклюш, паротит, краснуха, столбняк, дифтерия, туберкулез, полиомиелит, гепатит В, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба Роспотребнадзора по Тюменской области.
Перечень прививок, являющихся обязательными для всего населения страны, утвержден Приказом Министерства здравоохранения РФ от 27.06.2001г. № 229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям» и приказом Министерства здравоохранения и социального развития № 673 от 30.10.2007г «О внесении изменений в приказ Минздрава России от 27.06.2001г № 229 «О национальном календаре профилактических прививок и календаре профилактических прививок по эпидемическим показаниям».
В соответствии со статьей 5. п.1 Федерального закона «Об иммунопрофилактике инфекционных болезней» от 17.09.1998г., № 157-ФЗ, граждане имеют право отказаться от профилактических прививок, но отсутствие профилактических прививок, согласно статье 5. п.2, влечет временный отказ в приеме граждан в образовательные и оздоровительные учреждения в случае возникновения массовых инфекционных заболеваний или при угрозе возникновения эпидемий.
Помните, лишь совместными усилиями родителей и медицинских работников можно добиться того, чтобы инфекционные болезни не помешали ребенку вырасти здоровым и без проблем начать посещать детские дошкольные учреждения!