Тюменцам расскажут о плюсах покупки недвижимости за рубежом

Семинар проводит Игорь Индриксонс. С апреля 2008 года Игорь возглавляет отдел международных инвестиций в компании IntermarkSavills в Москве. На протяжении последних 6 лет Игорь консультировал крупные инвестиционные фонды, хедж фонды, банки и крупных инвесторов в Лондоне по вопросам инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость на рынках Европы и России. Занимается вопросами актуальности направления коллективных инвестиций в недвижимость и развития деривативов в сфере недвижимости. Высшее финансовое образование, степень Магистра по инвестициям в недвижимость от Cass Business School, Лондон.