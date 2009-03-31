Тюменцам расскажут о плюсах покупки недвижимости за рубежом

Краткая программа семинара:
Актуальность инвестиций в недвижимость.
Стратегия инвестирования и минимизация рисков.
Недвижимость как альтернатива пенсионных фондов. Самоокупаемость недвижимости.
Адрес выставки г.Тюмень, Выставочный центр "Тюменская Ярмарка", ул. Севастопольская, 12.
Время проведения семинара:
7 апреля с 13.00 до 15.00 и с 16.00 до 18.00;
8 апреля с 12.00 до 14.00 и с 16.00 до 18.00
На сайте компании можно ознакомиться с полной программой семинара по инвестициям в недвижимость, а также зарегистрироваться, позвонив по телефону +7 (963) 644-78-21 или отправив письмо по адресу электронной почты [email protected]
Семинар проводит Игорь Индриксонс. С апреля 2008 года Игорь возглавляет отдел международных инвестиций в компании IntermarkSavills в Москве. На протяжении последних 6 лет Игорь консультировал крупные инвестиционные фонды, хедж фонды, банки и крупных инвесторов в Лондоне по вопросам инвестиций в жилую и коммерческую недвижимость на рынках Европы и России. Занимается вопросами актуальности направления коллективных инвестиций в недвижимость и развития деривативов в сфере недвижимости. Высшее финансовое образование, степень Магистра по инвестициям в недвижимость от Cass Business School, Лондон.