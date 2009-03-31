Туристы покажут свою молодецкую удаль в Тобольске

Отметим, что уникальный туркомплекс "Абалак" был построен по чертежам 16-го века. С 21 по 24 марта о комплексе узнали на Четвертой Международной туристской выставке "Интурмаркет-2009" в Москве. Генеральный директор тобольской гостиницы "Славянская" Владимир Кидло говорит, что результаты работы на выставке можно уверенно назвать положительными. Через стенд тоболяков прошли несколько тысяч потенциальных клиентов. Одним из посетителей стал руководитель Федерального агенства по туризму РФ Геннадий Пилипенко. Он рассказал, что запланировано создание маршрута второго "золотого кольца", состоящего из сибирских городов. Геннадий Петрович отметил, что город Тобольск, несомненно, будет ключевым в этом маршруте.