Сечин объявил о неготовности России вступить в ОПЕК

По словам российского вице-премьера, правительство России не поддерживает снижение квот на добычу нефти как способ регулирования цен на углеводороды. Тем не менее, в текущем году российские компании могут сократить объемы добычи нефти, поскольку снижающиеся цены делают производство топлива убыточным. При этом, добавил Сечин, если стоимость нефти опустится ниже 40 долларов за баррель, ее производство российскими компаниями может снизиться на 300 тысяч баррелей в день.