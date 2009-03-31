Сечин объявил о неготовности России вступить в ОПЕК

Об этом заявил вице-премьер России Игорь Сечин в интервью газете The Wall Street Journal. "Вступление в ОПЕК для России было бы безответственным, поскольку страна не может напрямую регулировать действия своих нефтедобывающих компаний", - сказал Сечин, добавив, что большинство нефтяных предприятий не принадлежат государству.
По словам российского вице-премьера, правительство России не поддерживает снижение квот на добычу нефти как способ регулирования цен на углеводороды. Тем не менее, в текущем году российские компании могут сократить объемы добычи нефти, поскольку снижающиеся цены делают производство топлива убыточным. При этом, добавил Сечин, если стоимость нефти опустится ниже 40 долларов за баррель, ее производство российскими компаниями может снизиться на 300 тысяч баррелей в день.
В 2008 году Россия добывала 9,78 миллиона баррелей нефти в сутки. По итогам января-февраля 2009 года этот показатель составил 9,75 миллиона баррелей. Сокращение добычи нефти достигло всего 0,3 процента.
В интересах России, по словам Сечина, постараться удержать стоимость нефти в пределах 60-100 долларов за баррель. Для этого, в частности, планируется создание резервного нефтяного запаса, который позволит оперативно реагировать на любые изменения на мировом рынке.
В середине марта 2009 года Сечин объявил, что России готова делегировать своего представителя в ОПЕК, что позволит наладить оперативные связи с картелем. При этом правительство России предложило несколько форм представительства, от специального наблюдателя до представителя министерства энергетики страны в секретариате картеля.
Ранее ОПЕК попросила России о сокращении добычи нефти, большем, чем ее естественное снижение в условиях глобального кризиса. При этом, по мнению картеля, страна должна скоординировать снижение добычи углеводородов с ОПЕК и сделать это демонстративно, чтобы оказать значительное влияние на нефтяные цены. На какую величину Россия должна снизить добычу, картель не уточнил.