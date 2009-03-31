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Россияне во второй раз подряд попались на шутливый опрос об Атлантиде

31 марта 2009, 17:51
Всероссийский центр изучения общественного мнения второй год подряд устроил шуточный опрос, приуроченный ко Дню дурака (или Дню смеха) 1 апреля.

Специалисты ВЦИОМ, как и год назад, рассказали респондентам, как отечественные ученые нашли Атлантиду, и спросили россиян, что с ней надо делать. Более десяти процентов россиян признались социологам, что прекрасно знают об обнаружении Атлантиды.

Участникам опроса рассказали, что ученые уже вступили в контакт с подводными жителями Атлантиды. ВЦИОМ решил узнать у россиян, стоит ли властям устанавливать дипломатические отношения с обитателями затерянного континента. 33 процента опрошенных высказались против (из них 28 процентов не слышали об обнаружении Атлантиды, 5 процентов - об этом выдающемся событии осведомлены), 30 процентов россиян поддерживают дипломатический подход (из них 9 процентов знают, что Атлантиду уже нашли). 52 процента респондентов затруднились с ответом.

Примечательно, что более половины россиян заявили, что Россия должна защищать интересы русскоязычного населения Атлантиды.

Об Атлантиде ВЦИОМ спрашивал россиян в 140 населенных пунктах из 42 областей, краев и республик РФ в феврале-марте 2009 года. Участие в опросе приняли 1600 человек.

#Новости#Статистика#Ксения#Общество
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