Россияне во второй раз подряд попались на шутливый опрос об Атлантиде

Участникам опроса рассказали, что ученые уже вступили в контакт с подводными жителями Атлантиды. ВЦИОМ решил узнать у россиян, стоит ли властям устанавливать дипломатические отношения с обитателями затерянного континента. 33 процента опрошенных высказались против (из них 28 процентов не слышали об обнаружении Атлантиды, 5 процентов - об этом выдающемся событии осведомлены), 30 процентов россиян поддерживают дипломатический подход (из них 9 процентов знают, что Атлантиду уже нашли). 52 процента респондентов затруднились с ответом.