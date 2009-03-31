Президент впервые отчитался о доходах перед налоговой

Позже в телепрограмме "Беседа с президентом" Медведев подтвердил это намерение и заявил: "Президент должен будет ежегодно декларировать свои доходы. Действующее законодательство не предписывает ему это делать. И обычно декларирование происходило только в предвыборный период. Я специально укажу в указе президента, что такого рода обязанность распространяется на главу государства в ежегодном режиме так же, как на иных государственных служащих".