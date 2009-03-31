Президент впервые отчитался о доходах перед налоговой

Как рассказала агентству пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, Дмитрий Медведев направил в федеральную налоговую службу справку о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своей супруги Светланы Медведевой и несовершеннолетнего сына Ильи.
Тимакова отметила, что президент сделал это в инициативном порядке. Ранее глава государства в соответствии с законодательством направлял сведения о своих доходах и имуществе только в период избирательной кампании, то есть в качестве кандидата в президенты РФ.
Наталья Тимакова также подтвердила агентству, что декларация президента о доходах будет в ближайшее время размещена на сайте Кремля.
Дмитрий Медведев объявил свое решение о том, что президент будет ежегодно декларировать свои доходы, 10 марта 2009 года на заседании Совета по борьбе с коррупцией.
Позже в телепрограмме "Беседа с президентом" Медведев подтвердил это намерение и заявил: "Президент должен будет ежегодно декларировать свои доходы. Действующее законодательство не предписывает ему это делать. И обычно декларирование происходило только в предвыборный период. Я специально укажу в указе президента, что такого рода обязанность распространяется на главу государства в ежегодном режиме так же, как на иных государственных служащих".
Как отмечает "Интерфакс", глава администрации президента Сергей Нарышкин в двадцатых числах марта 2009 года подписал распоряжение, которым обязал высших чиновников администрации Кремля также направить аналогичные сведения в федеральную налоговую службу. Распоряжение касалось самого руководителя администрации, его заместителей, помощников президента, полпредов президента, секретаря Совета безопасности и его замов.