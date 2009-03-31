nashgorod.ru
ГлавноеВсе новости

Президент впервые отчитался о доходах перед налоговой

31 марта 2009, 14:13
Президент России впервые направил в налоговую службу справку о своих доходах и доходах членов семьи, сообщает "Интерфакс" во вторник, 31 марта.

Как рассказала агентству пресс-секретарь главы государства Наталья Тимакова, Дмитрий Медведев направил в федеральную налоговую службу справку о своих доходах и имуществе, а также о доходах и имуществе своей супруги Светланы Медведевой и несовершеннолетнего сына Ильи.

Тимакова отметила, что президент сделал это в инициативном порядке. Ранее глава государства в соответствии с законодательством направлял сведения о своих доходах и имуществе только в период избирательной кампании, то есть в качестве кандидата в президенты РФ.

Наталья Тимакова также подтвердила агентству, что декларация президента о доходах будет в ближайшее время размещена на сайте Кремля.

Дмитрий Медведев объявил свое решение о том, что президент будет ежегодно декларировать свои доходы, 10 марта 2009 года на заседании Совета по борьбе с коррупцией.

Позже в телепрограмме "Беседа с президентом" Медведев подтвердил это намерение и заявил: "Президент должен будет ежегодно декларировать свои доходы. Действующее законодательство не предписывает ему это делать. И обычно декларирование происходило только в предвыборный период. Я специально укажу в указе президента, что такого рода обязанность распространяется на главу государства в ежегодном режиме так же, как на иных государственных служащих".

Как отмечает "Интерфакс", глава администрации президента Сергей Нарышкин в двадцатых числах марта 2009 года подписал распоряжение, которым обязал высших чиновников администрации Кремля также направить аналогичные сведения в федеральную налоговую службу. Распоряжение касалось самого руководителя администрации, его заместителей, помощников президента, полпредов президента, секретаря Совета безопасности и его замов.

#Новости#Медведев#Налоги#Таня#Политика
Подпишитесь
Губернатор отправил мобилизованных в зону СВО с долгами
9 ноября, 23:10
Олимпиада «Я — профессионал» — путь к успешному трудоустройству
8 ноября, 09:00
В Тюмени зарегистрированы 7-балльные пробки
Вчера, 09:04
Тюменцы, заключившие краткосрочный контракт с Минобороны, не получат 195 тысяч рублей
9 ноября, 10:21
В Тюмени в подъезде дома разместили памятку о действиях при перестрелке
9 ноября, 15:23
На тюменский спортцентр завели дело в УФАС по сигналу ФСБ
9 ноября, 17:25