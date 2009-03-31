Лидер клуба НХЛ согласился приехать в сборную России

Фролов пообещал выступить на первенстве планеты в телефонном разговоре с главным тренером российской команды Вячеславом Быковым.
В регулярном чемпионате НХЛ сезона-2008/09 Фролов забросил 28 шайб и является лучшим снайпером "Кингс". В списке лучших бомбардиров команды россиянин с 55-ю очками занимает второе место, уступая лишь словенцу Анже Копитару (62 очка). "Лос-Анджелес" занимает 13-е место в Западной конференции и сохраняет лишь теоретические шансы на выход в плей-офф.
В настоящее время Быков и его помощник Игорь Захаркин совершают турне по Северной Америке и ведут переговоры с российскими хоккеистами, выступающими в НХЛ. 2 апреля тренеры должны вернуться в Москву, а 3 апреля начнется первый подготовительный сбор российской команды.
Ранее принципиальное согласие сыграть на чемпионате мира дали Илья Ковальчук из "Атланты", Евгений Малкин из "Питтсбурга", Илья Брызгалов из "Финикса", Антон Волченков из "Оттавы", Андрей Марков из "Монреаля" и Денис Гребешков из "Эдмонтона".
Кроме того, нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Семин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что он и его одноклубники Александр Овечкин и Сергей Федоров приедут на чемпионат мира, если их команда завершит борьбу за Кубок Стэнли на ранней стадии плей-офф.
Чемпионат мира 2009 года пройдет в Швейцарии с 24 апреля по 10 мая. В первом групповом турнире соперниками сборной России будут команды Германии, Франции и Швейцарии.