Лидер клуба НХЛ согласился приехать в сборную России

Кроме того, нападающий "Вашингтон Кэпиталс" Александр Семин в интервью изданию "Спорт-Экспресс" заявил, что он и его одноклубники Александр Овечкин и Сергей Федоров приедут на чемпионат мира, если их команда завершит борьбу за Кубок Стэнли на ранней стадии плей-офф.