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Капитан сборной России оценил свою готовность к отборочному матчу ЧМ-2010

31 марта 2009, 17:10
Капитан сборной России Серей Семак заявил, что оценивает "на четверку" свою готовность к матчу отборочного турнира чемпионата мира 2010 года со сборной Лихтенштейна, который состоится 1 апреля.

По словам 33-летнего футболиста, он готов выйти на поле и помочь своей команде одержать победу.

Семак сказал, что сборная России обязана побеждать Лихтенштейн, и в предстоящем матче практически все будет в руках россиян. Капитан сборной России отметил, что его команда должна обыгрывать соперника, невзирая на любые возможные сложности.

По словам Семака, после матча с Азербайджаном (28 марта), завершившегося победой россиян со счетом 2:0, главный тренер сборной России Гуус Хиддинк сказал своим подопечным, что им следует прибавить в игре

#Новости#Спорт#Футбол#Ксения
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