Капитан сборной России оценил свою готовность к отборочному матчу ЧМ-2010

По словам 33-летнего футболиста, он готов выйти на поле и помочь своей команде одержать победу.
Семак сказал, что сборная России обязана побеждать Лихтенштейн, и в предстоящем матче практически все будет в руках россиян. Капитан сборной России отметил, что его команда должна обыгрывать соперника, невзирая на любые возможные сложности.
По словам Семака, после матча с Азербайджаном (28 марта), завершившегося победой россиян со счетом 2:0, главный тренер сборной России Гуус Хиддинк сказал своим подопечным, что им следует прибавить в игре