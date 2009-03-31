Форумчане Nashgorod.ru восхищаются музеями города и выключают свет в "Час Земли"

Финансовый кризис ударил только по богатым. Бедных он просто вбил в землю. Бомжей стало больше? Так считает человек, начавший тему «Люди у мусорных баков». Как вы считаете, кто должен отвечать за бездомных людей на улице, как им можно помочь? Ваш ответ может быть интересен горожанам.
Еще одна социальная тема была развита на прошлой неделе. Средний класс в России – что это такое? Какой уровень доходов вы должны иметь, чтобы причислять себя к данной категории граждан? Причисляете ли вы себя к среднему классу? Ответить можно на форуме «Поговорим обо всем на свете».
Акция «Час Земли», проводившаяся в прошлую субботу, претендует стать самой массовой в истории человечества. Что вы думаете по поводу этого проекта? Зарегистрируйтесь и выскажите свое мнение, относительно того, насколько это реально и полезно.
Удивительное рядом. Все мы привыкли к тому, что в городе есть музеи, театры и дома культуры. Вот только когда вы в последний раз там были? Форумчанин, посетивший Дом-музей Машарова, был настолько обрадован зрелищем, что решил поделиться своими впечатлениями с остальными. Фотографии и отзывы можно смотреть здесь.
В семье не без урода, а на форуме не без плохой новости. Что делать, если мужчина поднял на женщину руку? Всегда ли это безоговорочно плохо или бывают ситуации, когда инициатором конфликта становится женщина? Кажется, у форумчан уже сложилось свое мнение.
Форум NashGorod.ru помогает людям понять, что же делать в той или иной ситуации – здесь можно сравнить свои возможности, поделиться опытом покупки в тюменских магазинах, отремонтировать стиральную машину, узнать, в каком районе нет воды и получить ценный и не очень ценный совет. Мы рады открытому общению! Присоединяйтесь!