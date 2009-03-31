Форумчане Nashgorod.ru восхищаются музеями города и выключают свет в "Час Земли"

Удивительное рядом. Все мы привыкли к тому, что в городе есть музеи, театры и дома культуры. Вот только когда вы в последний раз там были? Форумчанин, посетивший Дом-музей Машарова, был настолько обрадован зрелищем, что решил поделиться своими впечатлениями с остальными. Фотографии и отзывы можно смотреть здесь.