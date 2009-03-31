Экстремальные зимние каникулы тюменских подростков

Тюменское областное детское движение «Родник» завершило зимнюю смену для организации свободного времени и досуга подростков на базе Военно-спортивного лагеря «Русичи». Смена с патриотическим уклоном «Путеводная звезда» была направлена на духовно-нравственное воспитание детей и молодежи. Ее проведение стало возможным благодаря победе ТОДД «Родник» в конкурсе социальных проектов «НАШ РЕГИОН», корпоративной благотворительной программы ОАО «Запсибкомбанк», администрируемой Благотворительным Фондом развития города Тюмени.
Смена проходила на территории Ялуторовского аэродрома авиационно-спортивного клуба РОСТО. Участие в ней приняло 52 человека, хотя желающих было гораздо больше. По инициативе участников расширился возрастной и географический диапазон, участвовали молодые люди с 11 до 20 лет из Тюмени, Тюменского и Ялуторовского районов. Большинство из ребят не первый раз участвуют в подобных мероприятиях, сообщает Nashgorod.ru пресс-служба благотворительного Фонда развития города Тюмени.
На первое место педагоги ставят патриотическое воспитание детей через изучение военной истории России. Для этого были проведены такие мероприятия как: диспуты о семье, о смысле жизни, ролевые игры, духовно-нравственные беседы. Как планировалось, была проведена учеба по технике прыжков с парашютом. Проживая рядом с летчиками, механиками, парашютистами, мастерами спорта, подростки смогли ближе познакомится с их профессиями. К сожалению, во время всей смены, небо как говорят летчики, было «закрыто». Но педагоги постоянно собираются с детьми в клубе «Русичи», поддерживают связь с руководством аэроклуба, надеясь, что совершить прыжки с парашютом все-таки удастся.
С 09 по 11 января участники лагеря смогли совершить увлекательную экскурсию по историческим местам царской семьи, посетив Екатеринбург, Ганину Яму, Алапаевск , а также Верхотурье. Не по книжкам, а наяву смогли прикоснуться к истории, почувствовать трагедию 20го века.
Все мероприятия смены носили воспитательный характер. Например, спортивные мероприятия развивали силу, коллективизм, ловкость и выносливость; туристические – подготовили ребят к летним походам; военизированные – к службе в рядах Российской Армии. Все они расширили мировоззрение детей, позволили получить практические умения выживания в экстремальных ситуациях и навыки адаптации в новом коллективе; полноценный отдых, физическое и духовное удовлетворение, а также знания о русской культуре.
По окончании зимней смены работа с участниками лагеря в патриотическом клубе «Русичи» не закончилась и продолжается до сих пор, и ребята уже готовится к следующей смене.