Экстремальные зимние каникулы тюменских подростков

На первое место педагоги ставят патриотическое воспитание детей через изучение военной истории России. Для этого были проведены такие мероприятия как: диспуты о семье, о смысле жизни, ролевые игры, духовно-нравственные беседы. Как планировалось, была проведена учеба по технике прыжков с парашютом. Проживая рядом с летчиками, механиками, парашютистами, мастерами спорта, подростки смогли ближе познакомится с их профессиями. К сожалению, во время всей смены, небо как говорят летчики, было «закрыто». Но педагоги постоянно собираются с детьми в клубе «Русичи», поддерживают связь с руководством аэроклуба, надеясь, что совершить прыжки с парашютом все-таки удастся.